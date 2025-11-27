Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви Володимира Путіна, які цитують російські пропагандистські видання ТАСС та РІА Новини.

До теми Кремль прорахувався: політолог сказав, як Україна може виграти від "злитих" плівок про Віткоффа

Що каже Путін про візит американської делегації до Москви?

Володимир Путін заявив, що Москва чекає на американську делегацію у себе. Представники США, за словами диктатора, мають прибути в першій половині наступного тижня.

Путін також сказав, що перемовниками по Україні з боку Росії будуть помічники президента Росії Володимир Мединський та Юрій Ушаков та представники російського МЗС.

Окрім того, президент Росії зауважив, що він очікує, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф буде у Москві на переговорах.

Віткофф захищає позицію свого президента і своєї країни, але діалог з ним йде без лайки та плювків,

– зазначив Путін.

Російський диктатор також каже, що Росія "готова зафіксувати", що не збирається нападати на Європу. Водночас Путін зауважив, що США запропонували Росії обговорити питання, пов'язані із ядерними випробуваннями.

До речі, український політолог Олег Лісний пояснив в етері 24 Каналу, що Стів Віткофф, якого очікують у Москві, не лише некритично сприймає російську пропаганду, а й посилює ці "страшилки", коли переповідає їх американському президенту. На думку експерта, Путін демонструватиме свої "успіхи" на фронті й наполягатиме, що Україна "не має ресурсів для опору".

Що відомо про візит Віткоффа та делегації з США в Росію?