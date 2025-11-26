Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви американських посадовців.
Дивіться також Наслідки майбутнього візиту "корисного ідіота" Віткоффа до Кремля стануть катастрофою, – ЗМІ
Що кажуть американські чиновники про Віткоффа?
Член Палати представників США Дон Бейкон заявив, що для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Окрім цього, на думку Бейкона, його слід звільнити.
Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як видання Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови між Віткоффом і радником глави Кремля Юрієм Ушаковим. За даними медіа, Віткофф давав росіянам поради, як краще підходити до розмови з президентом США.
Інший республіканець Браян Фіцпатрік назвав цей "інструктаж" "серйозною проблемою".
Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу й таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретареві Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно,
– написав він.
Тоді як член Палати представників від демократів Тед Льє назвав Віткоффа "справжнім зрадником". Він зауважив, політик має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію.
Що відомо про розмову Віткоффа із російськими посадовцями?
14 жовтня спецпосланець Трампа Стів Віткофф та радник Путіна Юрій Ушаков провели 5-хвилинну телефонну розмову. Вони обговорювали питання російсько-української війни та визначали дату дзвінка Путіна до Трампа перед візитом Зеленського до Вашингтона.
За інформацією видання, між Віткоффом та Ушаковим встановились настільки довірливі стосунки, що вони відкрито спілкувались про точну дату дзвінка Путіна до Трампа та що диктатор має сказати, аби розмова була максимально ефективною.
Згідно зі стенограмою, Віткофф радив Ушакову, як російська сторона може подати Трампу ідею умовного "мирного плану" з близько 20 пунктів, аби той сприйняв її як свою власну ініціативу.
Однак Трамп назвав поведінку свого представника "типовою для людини, яка займається укладанням угод". За його словами, ефективні переговори завжди передбачають певний тиск і переконування обох сторін. Він зазначив, що особисто не чув оприлюднене аудіо, але не бачить у методиці Віткоффа нічого незвичного.