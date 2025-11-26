Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви американських посадовців.

Що кажуть американські чиновники про Віткоффа?

Член Палати представників США Дон Бейкон заявив, що для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Окрім цього, на думку Бейкона, його слід звільнити.

Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як видання Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови між Віткоффом і радником глави Кремля Юрієм Ушаковим. За даними медіа, Віткофф давав росіянам поради, як краще підходити до розмови з президентом США.

Інший республіканець Браян Фіцпатрік назвав цей "інструктаж" "серйозною проблемою".

Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу й таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретареві Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно,

– написав він.

Тоді як член Палати представників від демократів Тед Льє назвав Віткоффа "справжнім зрадником". Він зауважив, політик має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію.

Що відомо про розмову Віткоффа із російськими посадовцями?