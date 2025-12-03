Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, чому Путін робить заяви щодо Європи. Також він припустив, чи вдасться Віткоффу та Кушнеру домовитися з Кремлем.

Яка мета Путіна у переговорах з Віткоффом та Кушнером?

Чаленко зазначив, що логіка очільника Кремля полягає у тому, щоб дезавуалювати ті домовленості, які були досягнуті в Женеві, а потім продовжилися в Флориді.

Путіну потрібно відновити у максимальній цілісності ті 28 пунктів мирного плану, які нібито були пропозицією Сполучених Штатів. А ми чудово пам'ятаємо, що вони були передані Стіву Віткоффу по лінії Кирила Дмитрієва, що і показали "зливи" Bloomberg,

– підкреслив політолог.

Кремль прагне повністю витиснути Європу і Україну з мирного процесу як суб'єктів, що мають ухвалювати рішення. Путін хоче домовлятися, на думку Чаленка, виключно зі Сполученими Штатами, а також готовий на розмову у трикутнику США, Росія Китай.

"Саме у такому трикутнику він хоче отримати схвалення своїх територіальних здобутків. А саме визнання тимчасово окупованих територій України за Росією", – пояснив він.

Варто знати. Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним у Кремлі мали провести зустріч у Брюсселі з президентом України. Проте зустріч було скасовано і Зеленський повернувся в додому. Також радник Путіна Юрій Ушаков наголошував, що нібито Віткофф і Кушнер пообіцяли росіянам, що не поїдуть у Київ, а повернуться до Вашингтона.

Зрозумілі, на його думку, подальші дії Віткоффа після його зустрічі у Кремлі. Він матиме розмову із Зеленським, скаже йому, що редакція мирного плану у Женеві та Флориді не підходить російській стороні, тому, мовляв, давайте відкочувати.

Чи може США домовитись з Росією за спиною України та Європи?

Також існує ризик паралельної пропозиції з боку США Путіну щодо територіального питання. Західні ЗМІ писали, що Сполучені Штати можуть запропонувати Путіну визнати де-факто російською територію Донбас та Крим.

Однак є велике питання, чи озвучить це Віткофф, чи ні. Виходячи з великої дипломатичної роботи, а також з додаткової комунікації на рівні Зеленського, Макрона, Стармера та Умєрова, те, що відбулося після зустрічі делегацій у Флориді, дає великий шанс на те, що принаймні поки що Віткофф і Кушнер намагатимуться висловлювати відносну синхронізовану позицію. А далі працюватимуть із Трампом, з Україною, щоб наблизитись до усередненої позиції,

– наголосив Ігор Чаленко.

Політолог зауважив, що було б важливим, щоб американська сторона спростувала інформацію видання The Atlantic про те, що нібито частина озброєння для України з боку США або заблокована, або затримується. Цей момент має чітко показати, що співпраця у межах принаймні програми PURL продовжиться і жодних затримок далі не буде.

