Повну стенограму їхньої телефонної розмови, яка відбулась 14 жовтня, ексклюзивно отримав Bloomberg, повідомляє 24 Канал.

Про що розмовляли Віткофф та Ушаков?

У телефонній розмові спеціальний представник Трампа та помічник російського диктатора Путіна узгоджували кроки Москви напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського до США. За інформацією видання, між Віткоффом та Ушаковим встановились настільки довірливі стосунки, що вони відкрито спілкувались про точну дату дзвінка Путіна до Трампа та що диктатор має сказати, аби розмова була максимально ефективною.

Згідно зі стенограмою, Віткофф радив Ушакову, як російська сторона може подати Трампу ідею умовного "мирного плану" з близько 20 пунктів, аби той сприйняв її як свою власну ініціативу. ЗМІ підкреслює, що Кремль частково виконав рекомендації Віткоффа.

Стенограма телефонної розмови Віткоффа та Ушакова:

Стів Віткофф: Привіт, Юрію.

Юрій Ушаков: Так, Стіве, привіт, як справи?

С.В: Все добре, Юрію. Як твої?

Ю.У.: Все гаразд. Вітаю, мій друже. (Ймовірно, мовиться про угоду щодо припинення вогню в Секторі Гази та поїздку Трампа до Ізраїлю і Єгипту 13 жовтня – напередодні цієї розмови – 24 Канал)

С.В.: Дякую.

Ю.У.: Ви зробили чудову роботу. Просто чудову роботу. Дякую тобі. Дякую, дякую.

С.В.: Дякую, Юрію, і дякую за твою підтримку. Я знаю, що ваша країна підтримала це (угоду щодо Гази – 24 Канал), і я тобі вдячний.

Ю.У.: Так, так, так. Так. Ти знаєш, що саме тому ми й призупиняємо організацію першого російсько-арабського саміту (він був запланований на 15 жовтня 2025 року в Москві, однак перенесений на першу половину 2026 року – 24 Канал).

С.В.: Так.

Ю.У.: Так, бо ми вважаємо, що в тому регіоні ви робите справжню роботу.

С.В.: Але слухай. Я тобі дещо скажу. Я думаю… я думаю, що якщо нам вдасться вирішити всю цю справу з Росією-Україною, усі стрибатимуть від радості.

Ю.У.: Так, так, так. Так, тобі потрібно вирішити лише одну проблему (сміється).

С.В.: Що?

Ю.У.: Російсько-українську війну.

С.В.: Я знаю! То як нам це вирішити?

Ю.У.: Мій друже, я просто хочу твоєї поради. Як думаєш, чи буде корисним, якщо наші боси (Трамп і Путін) проведуть телефонну розмову?

С.В.: Так, думаю так.

Ю.У.: Отже, думаєш – так. А коли, на твою думку, це було б можливо?

С.В.: Я думаю, як тільки ви запропонуєте, мій (президент Дональд Трамп – 24 Канал) буде готовий це зробити.

Ю.У.: Добре, добре.

С.В.: Юрію, Юрію, я б ось що зробив. Моя рекомендація.

Ю.У.: Так, звісно, будь ласка.

С.В.: Я б зробив цей дзвінок і просто ще раз підкреслив би, що ви вітаєте президента (Трампа – 24 Канал) з цим досягненням (угодою щодо Гази – 24 Канал), що ви її підтримали, ви підтримали її. Що ви поважаєте його (Трампа – 24 Канал) як людину миру, і що ви просто… що ви дуже раді бачити, що це сталося. Ось що я б сказав. Я думаю, з огляду на це дзвінок був би дійсно хорошим.

Тому що… давай я скажу те, що сказав президенту (Трампу – 24 Канал). Я сказав йому, що ви – що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моє переконання. Я сказав президенту, що вірю в це. І я вважаю, що питання полягає в тому, що ми маємо дві країни, яким важко досягти компромісу, і якщо нам це вдасться, ми матимемо мирну угоду. Я навіть думаю, що, можливо, ми викладемо, умовно, 20-пунктну мирну пропозицію, як ми зробили це щодо Гази. Ми склали "план Трампа" з 20 пунктів, який складався з 20 пунктів задля миру, і я думаю, що, можливо, ми зробимо те саме з вами. На мою думку…

Ю.У. Добре, добре, мій друже. Я думаю, що саме це питання наші лідери й могли б обговорити. Слухай Стіве, я згоден з тобою, що він (Путін – 24 Канал) привітає (Трампа – 24 Канал), він скаже, що пан Трамп справжній миролюбець, і так далі. Це він скаже.

С.В.: Але ось що, на мою думку, було б чудово.

Ю.У.: Так, так.

С.В.: А що, якби, якби… послухай мене…

Ю.У.: Я обговорю це зі своїм босом, а тоді повернуся до тебе. Добре?

С.В.: Так, бо послухай, що я кажу. Я просто хочу, щоб ти сказав… можливо, просто сказав президенту Путіну – бо ти знаєш, що я маю найглибшу повагу до президента Путіна…

Ю.У. Так-так.

С.В.: Можливо, він скаже президенту Трампу: знаєте, Стів та Юрій обговорювали дуже схожий 20-пунктний мирний план – і це могло б бути те, що, на нашу думку, може трохи зрушити справу з місця. Ми відкриті для таких речей – вивчити, що потрібно для укладення мирної угоди. Між нами кажучи, я знаю, що треба для укладення мирної угоди: Донбас (повного контролю над яким вимагає Росія – 24 Канал) і, можливо, якийсь обмін територіями. Але я кажу – замість того, щоб говорити отак, краще говорімо більш обнадійливо, оскільки я думаю, що нам вдасться досягти угоди. І я думаю, Юрію, президент (Трамп – 24 Канал) надасть мені чимало простору та свободи дій, щоб досягти угоди.

Ю.У.: Розумію…

С.В: Тож якщо ми зможемо створити таку можливість, щоб опісля я поговорив з Юрієм, і в нас була б розмова, я думаю, це могло б призвести до дечого значного.

Ю.У.: Ок, це звучить добре. Звучить добре.

С.В.: І ще дещо: у п’ятницю (17 жовтня, на третій день після розмови Віткоффа з Ушаковим – 24 Канал) Зеленський приїде в Білий дім.

Ю.У.: Знаю про це. (підсміюється)

С.В.: Я піду на цю зустріч, бо вони (ймовірно, Білий дім – 24 Канал) хочуть, щоб я там був. Але я думаю, що якщо це можливо, варто провести телефонну розмову з твоїм босом (Трампа з Путіним – 24 Канал) до цієї зустрічі в п’ятницю (Трампа із Зеленським у Білому домі – 24 канал).

Ю.У.: Тобто до – до, так?

С.В. Саме так.

Ю.У.: Добре-добре. Я зрозумів твої поради. Тож я обговорю це зі своїм босом, а потім повернуся до тебе, добре?

С.В.: Добре, Юрію, скоро почуємося.

Ю.У.: Чудово, чудово. Щиро дякую. Дякую тобі.

С.В.: Бувай-бувай.

Ю.У.: Бувай.

Що відомо про "мирний план", який представив Трамп?