Київ та Вашингтон погоджуються, що найкращою гарантією безпеки для України залишається оснащена боєздатна армія. Про це в інтерв’ю Liga.net розповів Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, пише 24 Канал.

Чи говорили про скорочення української армії у Женеві?

Гнатов спростував чутки про скорочення української армії, як одного з пунктів мирного плану США, який обговорювали в Женеві. За його словами, українська та американська делегації порушувати питання щодо чисельності Збройних Сил у мирний час.

Не йшлося про скорочення ЗСУ. Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема,

– сказав Гнатов.

Водночас начальник Генштабу підкреслив, що Київ і Вашингтон мають спільне бачення щодо гарантій безпеки для України. За його словами, це оснащена та боєздатна армія, а також чітка стратегія щодо мотивації військовослужбовців, які залишаться на службі після закінчення бойових дій.

Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу,

– розповів Гнатов.

Також він додав, що вже є робоча візія цього процесу, а сам документ наразі опрацьовується.

Чисельність ЗСУ у "мирному плані": що відомо про цей пункт?