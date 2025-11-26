Генсек НАТО Марк Рютте наголошує, що навіть якщо буде підписано угоду про припинення війни, Росія залишатиметься довгостроковою загрозою. Про це пише 24 Канал із посиланням на El Pais.

Коли може закінчитись війна в Україні?

За словами Рютте, війна в Україні може закінчитись до кінця 2025 року, якщо підтримати мирний план США.

Ми всі молимося, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти втілити в життя бачення президента Трампа щодо досягнення цієї мети. Я повністю поділяю бачення Трампа – ця різанина має припинитися,

– сказав Рютте.

Водночас він наголосив на масштабних втратах російської армії. Мовляв, наразі близько мільйона росіян загинуло або важко поранені, ще близько 20 000 солдатів Росія втрачає щомісяця. Попри значні втрати Путін цього року захопив лише 1% української території, його армія просувається на кілька метрів щодня, а спроби взяти Покровськ тривають вже 18 місяців без повного контролю над містом.

Рютте наголосив, що навіть після підписання угоди про припинення війни в Україні, яку розпочав Путін майже чотири роки тому, Росія все одно залишатиметься довгостроковою загрозою. Генсек закликав країни НАТО зберігати пильність та готовність, адже безпека Європи залежить від її обороноздатності.

Чим, ймовірно, закінчиться історія з "мирним планом"?