Що відомо про пункт "чисельність ЗСУ" в оновленому мирному плані?

Джерело видання зазначає, що змінене формулювання кардинально відрізняється від попереднього та не передбачає обмеження армії.

Слова про "обмежується на рівні 600 тисяч" були в принципі прибрані. Замість них є слово "залишається" і далі речення у зміненій редакції. І слово "залишається" не має нічого спільного зі словом "обмежується",

– пояснив співрозмовник.

Мирний план і питання чисельності ЗСУ: останні новини