Про це виданню РБК-Україна розповіло поінформоване джерело, пише 24 Канал.
Що відомо про пункт "чисельність ЗСУ" в оновленому мирному плані?
Джерело видання зазначає, що змінене формулювання кардинально відрізняється від попереднього та не передбачає обмеження армії.
Слова про "обмежується на рівні 600 тисяч" були в принципі прибрані. Замість них є слово "залишається" і далі речення у зміненій редакції. І слово "залишається" не має нічого спільного зі словом "обмежується",
– пояснив співрозмовник.
Мирний план і питання чисельності ЗСУ: останні новини
Минулого тижня західні ЗМІ оприлюднили проєкт американського мирного плану, в якому був прописаний пункт щодо встановлення ліміту чисельності Збройних Сил України, а саме до 600 тисяч військових.
Зазначимо, що 23 листопада відбулася зустріч делегацій США, України та Європи у Женеві, щоб переглянути положення документа.
Внаслідок переговорів мирний план Трампа відреагували з урахуванням інтересів Києва.
За даними Financial Times, Київ, нібито, погодився обмежити чисельність своєї армії до 800 000 військових.