Перша версія плану передбачала, що Україна відмовиться від частини Донецької області та обмежить особовий склад ЗСУ до 600 тисяч, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.
На яку поступку погодилася піти Україна щодо ЗСУ?
Однак останній проєкт мирного плану є вже менш вигідним для Москви. Відповідно до нього, найчутливіші питання мають вирішувати особисто Дональд Трамп і Володимир Зеленський.
Високопосадові українські чиновники, наближені до президента, повідомили FT, що ці питання охоплюють територіальні домовленості та гарантії безпеки з боку США.
Водночас вони заявили, що Київ, буцімто, погодився обмежити чисельність своєї армії до 800 000 військових.
За словами експертів CNN, для армії мирного часу 600 тисяч – це значна цифра. Українська армія однаково залишатиметься удвічі більшою за найпотужніші армії ЄС.
Оглядач The Times Марк Галеотті нагадав, що у 2022 році Москва вимагала від Києва зменшити чисельність ЗСУ до 85 тисяч осіб.
Аналітик вважає, що Київ навряд чи зможе довго утримувати армію у понад 500 тисяч військових.
Останні новини про мирний план Трампа
- The Guardian пише, що Україна суттєво змінила 28-пунковий американський план миру. Київ та європейські союзники наполягають, що теперішня лінія фронту має бути відправною точкою для територіальних дискусій. Вони виступають проти визнання російськими українських територій, захоплених військовим шляхом. Крім того, Захід стоїть на тому, аби Україна самостійно ухвалювала рішення щодо вступу до ЄС та НАТО.
- Женевські переговори ледве не зірвалися. Американці були розлючені, що за кілька днів до зустрічі у ЗМІ потрапив план Трампа. Знадобилося майже дві години переговорів між керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та держсекретарем США Марком Рубіо, щоб зменшити напругу та повернути переговори в конструктивне русло.
- Росія заявила, що може відмовитися від оновленого мирного плану США щодо завершення війни, якщо той не врахує її давні вимоги. Водночас Київ уже натякає, що погодив загальні рамки з Вашингтоном.
- Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл 25 листопада в Абу-Дабі провів переговори з представниками Росії. Вони обговорювали мирну пропозицію США з урахуванням українських правок.