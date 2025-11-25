Відповідний коментар для Financial Times надав перший заступник очільник МЗС України Сергій Кислиця, передає 24 Канал.

Чому переговори могли провалилися?

За словами Кислиці, американська сторона була "дуже розлючена" після того, як за кілька днів до зустрічі у ЗМІ потрапив 28-пунктний план України з припинення вогню.

На початку діалогу у неділю зранку атмосфера була надзвичайно напруженою. Кислиця зазначив, що знадобилося майже дві години переговорів між керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та американським сенатором Марк Рубіо, аби знизити градус конфлікту й повернути переговорам продуктивний настрій.

Втім, попри початкову кризу, консультації завершилися на позитивній ноті. За словами Кислиці, США вислухали занепокоєння української сторони й погодилися з тим, що в оновленій версії плану питання щодо чисельності української армії більше не буде ставитися на обговорення.

Крім того, пропозицію про повну амністію для потенційних воєнних злочинів, яка була частиною початкового проєкту, переробили з урахуванням "скарг тих, хто постраждав у війні".

Як зазначає FT, сторони погодилися винести "за дужки" найбільш спірні теми, зокрема статус територій, а також відносини із НАТО. Ці питання будуть обговорювати на рівні лідерів України й США.

