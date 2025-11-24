Після переговорів у Женеві європейські країни помітили прогрес і відчутне пом'якшення позиції США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Як мали використовуватись росактиви та чому це збентежило ЄС?
У оновленій американській пропозиції щодо врегулювання війни в Україні більше немає пункту про використання заморожених російських активів. Мовиться про близько 100 мільярдів доларів для фінансування зусиль США з відновлення України. Раніше в документі зазначалось, що половину від цих коштів отримають США, а невикористані активи мають перейти до спільного американо-російського інвестиційного фонду. Однак після консультацій у Женеві європейські представники відзначили, що це суперечливе положення зникло з документа.
Європейські дипломати заявили, що останні зміни у "мирному плані" США свідчать про більшу готовність адміністрації Трампа до співпраці з європейськими партнерами, адже перша версія плану для останніх стала несподіванкою та викликала значне занепокоєння.
За інформацією видання FT, після зустрічі у Женеві документ суттєво скоротили – із 28 пунктів залишилось лише 19.
Як оновили документ?
Українська делегація детально опрацювала кожен пункт американського плану – деякі положення вилучено, інші переписано.
ЗМІ повідомляють, що сторони в Женеві внесли деякі зміни до спірних пунктів, зокрема щодо чисельності ЗСУ, Запорізької АЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених.
Водночас остаточне погодження плану ще потребує схвалення президентів України та США.