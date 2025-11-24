Після переговорів у Женеві європейські країни помітили прогрес і відчутне пом'якшення позиції США. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Як мали використовуватись росактиви та чому це збентежило ЄС?

У оновленій американській пропозиції щодо врегулювання війни в Україні більше немає пункту про використання заморожених російських активів. Мовиться про близько 100 мільярдів доларів для фінансування зусиль США з відновлення України. Раніше в документі зазначалось, що половину від цих коштів отримають США, а невикористані активи мають перейти до спільного американо-російського інвестиційного фонду. Однак після консультацій у Женеві європейські представники відзначили, що це суперечливе положення зникло з документа.

Європейські дипломати заявили, що останні зміни у "мирному плані" США свідчать про більшу готовність адміністрації Трампа до співпраці з європейськими партнерами, адже перша версія плану для останніх стала несподіванкою та викликала значне занепокоєння.

За інформацією видання FT, після зустрічі у Женеві документ суттєво скоротили – із 28 пунктів залишилось лише 19.

Як оновили документ?