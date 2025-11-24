Політолог Петро Олещук пояснив 24 Каналу, що його рейтинги значно ослабли через скандали та падіння авторитету в Республіканській партії.

Чи може Трамп реально впливати на допомогу Україні?

Трамп і так не надає Україні жодної суттєвої допомоги, про що сам постійно заявляє.

Зверніть увагу! Після зустрічі 23 листопада в Женеві "28 пунктів" мирного плану були оновлені так, щоб врахувати інтереси України та її союзників.

Єдиною серйозною формою підтримки з боку США залишається обмін розвідувальними даними. Завдяки цьому Україна заздалегідь отримує інформацію про переміщення російської авіації та підготовку чергових обстрілів.

"Це обмеження означало б, що Трамп допомагає Росії та бере на себе частину відповідальності за жертви серед мирного населення. Чи багато американських політиків і конгресменів погодяться з таким кроком, тим більше менш ніж за рік до виборів до Конгресу – велике питання", – сказав Олещук.

Чи може Європа ефективно контролювати переговорний процес?

Українці та європейці вже навчилися правильно взаємодіяти з Трампом: не реагувати на його образи чи провокації, не переходити на особистості, а відповідати спокійно й аргументовано. Це дозволяє виглядати раціональною стороною та продемонструвати, що позиція Трампа не завжди логічна.

Американські політики вже починають відступати від жорстких заяв – наприклад, Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що встановлений раніше дедлайн на підписання документів може бути перенесений.

Дедлайни "розмиваються", а з ними й інші жорсткі вимоги. Я думаю, що Захід сформує прийнятний варіант, передасть його Росії, а Росія, ймовірно, відмовиться. Однак важливіше інше питання: чому Росія зараз демонструє готовність до певних поступок? Чому такий поспіх – бажання підписати щось до кінця року? Це викликає багато запитань,

– наголосив Олещук.

Що ще відомо про наслідки переговорів в Женеві?