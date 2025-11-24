Він назвав його "однією з найгірших угод в історії". Про таке американський сенатор зі штату Вірджинія сказав під час інтерв'ю для Fox News, передає 24 Канал.
Актуально Не вірте, поки не побачите, – Трамп про прогрес у перемовинах між Україною й Росією
Як Ворнер висловився щодо мирного плану Трампа?
Політик порівняв дії нинішньої адміністрації з політикою умиротворення, яку свого часу проводив британський прем'єр Невілл Чемберлен стосовно Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.
Для довідки:
У 1938 році Чемберлен погодився на Мюнхенську угоду, яка дозволила Німеччині анексувати Судетську область у Чехословаччині, сподіваючись уникнути війни. Цей крок вважався дипломатичною поразкою для Чехословаччини й символом слабкості Заходу, оскільки Гітлер не зупинився і згодом розпочав Другу світову війну.
За словами Ворнера, документи, що обговорюються, фактично передбачають "повну капітуляцію України". Сенатор наголосив, що початковий варіант плану був сформований майже виключно з урахуванням російських вимог, водночас він абсолютно не враховував інтересів Києва.
Зараз вони кажуть, що позиція України була врахована. Тепер президент знову змінює свою думку щодо того, чи є ця остаточна пропозиція. Зрештою, ми всі хочемо миру, але ми не хочемо миру, який винагороджує глава Кремля Володимира Путіна,
– підкреслив Ворнер.
Цікаво! Дональд Трамп опинився під шквалом критики через мирний план щодо України, який, за даними WP, він фактично не писав і з яким не був детально ознайомлений. Натомість роботою над документом займалися спецпосланець Трампа Стів Віткофф і представник Кремля Кирило Дмитрієв.
Що ще відомо про мирний план?
Угода з 28 пунктів передбачала значні поступки з боку Києва, зокрема зменшення чисельності ЗСУ та виведення українських військ з територій Донбасу. Україна та Європа не сприйняли поставлені умови й працювали в посиленому режимі, аби "підкоригувати" основні пункти плану.
Сам Трамп у політичній манері іронізував, що "Зеленський може продовжувати битися всією своєю маленькою силою", натякаючи на можливе обмеження американської допомоги Україні.
Разом із тим, у приватних розмовах адміністрація Трампа не розглядає план як остаточний. Києву дали зрозуміти, що існує простір для подальших перемовин. Так, 23 листопада у Женеві відбулися переговори між делегаціями США, України та Європи. Вони внесли зміни у документ.
Наразі залишається невідомим, чи вдасться команді Трампа узгодити угоду з Україною та європейськими партнерами до 27 листопада. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає такий термін нереалістичним.
Водночас CNN підкреслює, що навіть у разі згоди України на цей план існує ризик відмови Росії, оскільки Москва не готова відступати від своїх максималістських вимог.