Він назвав його "однією з найгірших угод в історії". Про таке американський сенатор зі штату Вірджинія сказав під час інтерв'ю для Fox News, передає 24 Канал.

Як Ворнер висловився щодо мирного плану Трампа?

Політик порівняв дії нинішньої адміністрації з політикою умиротворення, яку свого часу проводив британський прем'єр Невілл Чемберлен стосовно Адольфа Гітлера напередодні Другої світової війни.

Для довідки: У 1938 році Чемберлен погодився на Мюнхенську угоду, яка дозволила Німеччині анексувати Судетську область у Чехословаччині, сподіваючись уникнути війни. Цей крок вважався дипломатичною поразкою для Чехословаччини й символом слабкості Заходу, оскільки Гітлер не зупинився і згодом розпочав Другу світову війну.

За словами Ворнера, документи, що обговорюються, фактично передбачають "повну капітуляцію України". Сенатор наголосив, що початковий варіант плану був сформований майже виключно з урахуванням російських вимог, водночас він абсолютно не враховував інтересів Києва.

Зараз вони кажуть, що позиція України була врахована. Тепер президент знову змінює свою думку щодо того, чи є ця остаточна пропозиція. Зрештою, ми всі хочемо миру, але ми не хочемо миру, який винагороджує глава Кремля Володимира Путіна,

– підкреслив Ворнер.

Цікаво! Дональд Трамп опинився під шквалом критики через мирний план щодо України, який, за даними WP, він фактично не писав і з яким не був детально ознайомлений. Натомість роботою над документом займалися спецпосланець Трампа Стів Віткофф і представник Кремля Кирило Дмитрієв.

Що ще відомо про мирний план?