Про це повідомили росЗМІ.
Хто цього разу представлятиме Росію на переговорах в ОАЕ?
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив участь Росії у другому раунді мирних переговорів з Україною та США. Зустрічі відбудуться 4 та 5 лютого в Еміратах.
Пєсков уточнив, що склад делегації залишиться незмінним. Її очолить начальник Головного управління Генштабу ЗС Росії Ігор Костюков.
Якщо ви маєте на увазі роботу робочої групи з питань безпеки, яка розпочнеться завтра і триватиме до четверга, то це буде та ж делегація, яка була минулого разу,
– додав речник Кремля.
Зазначимо, що минулого разу інтереси Росії на перемовинах представляли Ігор Костюков, який, власне, очолив переговорну групу; посланець російського диктатора, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв; перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін та перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони Росії.
Переговори в Абу-Дабі: що відомо?
23 та 24 лютого в Абу-Дабі відбувся перший раунд перемовин, у якому взяли участь Україна, США та Росія. Сторони обговорювали створення демілітаризованої зони на сході України, зокрема на Донеччині. Українські та американські дипломати розглядали можливість присутності миротворців із нейтральних країн як альтернативу військовим силам. Однак Москва категорично відкидає таку умову.
Підсумовуючи ці дводенні перемовини, Володимир Зеленський заявив, що проблемних питань стало менше. Президент зауважив, що головна розбіжність сторін зосереджена навколо територіального питання.
Росія тим часом пропонує, аби електроенергія з окупованої ЗАЕС ділилася між ворогуючими сторонами.