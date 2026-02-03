Про це повідомили росЗМІ.

Хто цього разу представлятиме Росію на переговорах в ОАЕ?

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив участь Росії у другому раунді мирних переговорів з Україною та США. Зустрічі відбудуться 4 та 5 лютого в Еміратах.

Пєсков уточнив, що склад делегації залишиться незмінним. Її очолить начальник Головного управління Генштабу ЗС Росії Ігор Костюков.

Якщо ви маєте на увазі роботу робочої групи з питань безпеки, яка розпочнеться завтра і триватиме до четверга, то це буде та ж делегація, яка була минулого разу,

– додав речник Кремля.

Зазначимо, що минулого разу інтереси Росії на перемовинах представляли Ігор Костюков, який, власне, очолив переговорну групу; посланець російського диктатора, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв; перший заступник начальника управління інформації ГРУ Олександр Зорін та перекладач Ілля Курепов, співробітник лінгвістичного центру Міноборони Росії.

Переговори в Абу-Дабі: що відомо?