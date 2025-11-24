Политолог Петр Олещук объяснил 24 Каналу, что его рейтинги значительно ослабли из-за скандалов и падения авторитета в Республиканской партии.
Может ли Трамп реально влиять на помощь Украине?
Трамп и так не предоставляет Украине никакой существенной помощи, о чем сам постоянно заявляет.
Обратите внимание! После встречи 23 ноября в Женеве "28 пунктов" мирного плана были обновлены так, чтобы учесть интересы Украины и ее союзников.
Единственной серьезной формой поддержки со стороны США остается обмен разведывательными данными. Благодаря этому Украина заранее получает информацию о перемещении российской авиации и подготовке очередных обстрелов.
"Это ограничение означало бы, что Трамп помогает России и берет на себя часть ответственности за жертвы среди мирного населения. Много ли американских политиков и конгрессменов согласятся с таким шагом, тем более менее чем за год до выборов в Конгресс – большой вопрос", – сказал Олещук.
Может ли Европа эффективно контролировать переговорный процесс?
Украинцы и европейцы уже научились правильно взаимодействовать с Трампом: не реагировать на его оскорбления или провокации, не переходить на личности, а отвечать спокойно и аргументированно. Это позволяет выглядеть рациональной стороной и продемонстрировать, что позиция Трампа не всегда логична.
Американские политики уже начинают отступать от жестких заявлений – например, Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что установленный ранее дедлайн на подписание документов может быть перенесен.
Дедлайны "размываются", а с ними и другие жесткие требования. Я думаю, что Запад сформирует приемлемый вариант, передаст его России, а Россия, вероятно, откажется. Однако важнее другой вопрос: почему Россия сейчас демонстрирует готовность к определенным уступкам? Почему такая спешка – желание подписать что-то до конца года? Это вызывает много вопросов,
– подчеркнул Олещук.
Что еще известно о последствиях переговоров в Женеве?
- После переговоров в Женеве его пересмотрели: некоторые пункты были удалены или изменены. Советник руководителя ОП Александр Бевз отметил, что ни одно замечание украинской стороны не осталось без ответа со стороны США.
- После переговоров в Женеве немецкий канцлер Фридрих Мерц отметил, что мир нельзя достичь мгновенно. Он подчеркнул, что хоть некоторые вопросы удалось прояснить, путь к завершению войны все еще будет долгим.
- Представитель Даунинг-стрит сообщил, что после переговоров остались вопросы, которые планируют обсудить в ближайшие дни и недели.