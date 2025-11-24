24 Канал собрал реакции европейских политиков на переговоры в Женеве и мирный план Дональда Трампа.

Как в Европе реагируют на мирный план Трампа?

Мерц оценил перспективы завершения войны на фоне переговоров

Немецкий канцлер Фридрих Мерц после переговоров в Женеве заявил, что мир не наступит за одну ночь. По его словам, несмотря на то что во время переговоров в Женеве удалось "выяснить некоторые вопросы", путь к завершению войны остается длительным.

Канцлер дал понять, что с Европой необходимо консультироваться и согласиться на любой мирный план для Украины, учитывая его последствия для европейской безопасности. Он призвал Россию сесть за стол переговоров и принимать более активное участие в процессе поиска дипломатического решения.

В Британии сделали заявление о переговорах

Представитель Даунинг-стрит сообщил, что после переговоров есть некоторые не решенные вопросы, которые будут обсуждены в ближайшие дни и недели.

Премьер-министр, конечно, приветствует значительный прогресс, достигнутый на вчерашних встречах между США и Украиной в Женеве,
– сказал он.

"Россия постоянно делает вид, что серьезно относится к миру, но ее действия никогда не соответствуют ее словам", – заметил представитель, отвечая на вопрос, меняется ли отношение Кремля к миру.

На вопрос, отправит ли Великобритания войска для обеспечения выполнения любого соглашения, достигнутого между Киевом и Москвой, представитель Даунинг-стрит ответил, что они не будут опережать текущие переговоры.

Петр Павел предостерег от нового Мюнхенского соглашения

Президент Чехии считает, что Украина должна быть полностью вовлечена в любые переговоры. По его мнению, исключение страны из переговоров вызовет параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года.

Это их территория, это их страна, их народ, их жизнь,
– подчеркнул политик.

Он настоял на том, что любая такая территория никогда не должна признаваться юридически российской. Опираясь на свой опыт в сфере безопасности, чешский лидер сказал, что коллективный Запад должен стремиться к урегулированию некоторых более широких вопросов с Россией, возобновляя договоры о контроле над вооружениями и регулируя военные учения.

Туск говорит, что ряд пунктов соглашения являются неприемлемыми

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ряд пунктов мирного плана завершения войны в Украине, предложенных США и Россией, нуждаются в доработке, ведь некоторые из предложений являются неприемлемыми.

Любое мирное урегулирование по Украине должно укреплять, а не ослаблять нашу безопасность,
– подчеркнул он.

Туск подчеркнул, что мирное урегулирование не должно способствовать агрессору, и сказал, что лидеры ЕС склоняются к продвижению вперед относительно того, что делать с замороженными российскими активами.

В то же время он отметил, что переговоры остаются "деликатными", поскольку европейские лидеры стремятся удержать США на своей стороне.