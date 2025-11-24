24 Канал собрал реакции европейских политиков на переговоры в Женеве и мирный план Дональда Трампа.

Смотрите также Мирный план США: являются ли 28 пунктов планом капитуляции Украины и стоит ли на это соглашаться

Как в Европе реагируют на мирный план Трампа?