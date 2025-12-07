Молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, які завдання Кремль ставить своїм силам у цьому районі. Він зазначив, що ці наміри напряму пов'язані з планами Росії щодо подальшого просування вглиб Донеччини.

Дивіться також Є вражаючі результати, – у 58 ОМБр розповіли, як захищають Харківщину від навали дронів

Як росіяни хочуть використати ліси біля Лимана і Святогірська?

Василь Денисюк розповів, що однією з головних цілей ворога на Лиманському напрямку є вихід до вічнозелених лісів Лимана і Святогірська. Він нагадав, що це хвойні масиви, які не опадають узимку і можуть стати природним укриттям для російських підрозділів.

Ці ліси є чудовим прикриттям, щоб вести там бойові дії й облаштовувати позиції для засобів ураження,

– пояснив молодший сержант 66-ї бригади.

За його словами, противник, маючи чисельну перевагу, розраховує після виходу до цієї місцевості розпорошити малі піхотні групи вздовж усього напрямку. Саме це робить район лісів однією з ключових тактичних цілей для окупантів.

Маючи величезну чисельну перевагу, противник робить ставку на те, що, добравшись до цих лісів, він зможе розпорошити свої сили буквально на весь напрямок,

– додав військовий.

Денисюк наголосив, що українські підрозділи роблять усе, щоб не допустити такого розвитку подій. Це ускладнює реалізацію планів ворога на Лиманському відтинку фронту.

Важливо: триває збір на БпЛА для 66 окремої механізованої бригади. Мета збору – 150 000 грн, які допоможуть підсилити роботу підрозділу на Лиманському напрямку. Підтримати бригаду можна за цим посиланням на банку або за номером картки 4874 1000 2241 4224.

Кремль робить ставку на Лиманський напрямок

Молодший сержант пояснив, що для Росії Лиманський напрямок має ключове значення у планах подальшого наступу на Донеччині.

Без захоплення Лиманського напрямку і виходу на рубежі Сіверського Дінця та Осколу росіяни не матимуть жодних шансів захопити найбільші агломерації вільної частини Донбасу,

– наголосив Денисюк.

Він також зазначив, що Покровський, Костянтинівський і Лиманський напрямки Кремль розглядає як пов'язані між собою. Разом вони утворюють єдиний сценарій, спрямований на спробу захопити Донецьку область. Ситуація на цих ділянках залишається напруженою, а російські сили й далі намагаються просуватися вперед.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Росіяни намагалися використати туман і техніку під Лиманом

Василь Денисюк розповів, що протягом листопада російські підрозділи часто використовували мотоцикли на Лиманському напрямку. Ворог намагався скористатися туманами, які ускладнювали роботу українських засобів повітряної розвідки, щоб наблизитися до позицій оборони.

Листопад був дуже туманним, і саме в цю погоду противник намагався скористатися умовами, щоб непомітно проскочити на своїх мотоциклах,

– пояснив молодший сержант.

Він зазначив, що це була складна робота для українських бійців, адже доводилося знищувати як поодиноких мотоциклістів, так і більші групи.

Це була дуже складна робота, найбільша група – чотири мотоцикли з вісьмома мотоциклістами, які одномоментно намагалися проскочити повз наші позиції,

– навів приклад Денисюк.

Вперше за багато місяців на цьому напрямку також виявили і знищили ворожий бронетранспортер, що намагався скористатися поганою видимістю. Операторам батальйону безпілотних систем "Мара" вдалося вчасно навести FPV-дрони по цілі разом з екіпажем, і задум противника зірвався. Денисюк наголосив, що через роботу українських сил оборони ворог не може реалізувати свої плани на Лиманському напрямку.

Яка ситуація на фронті: головне