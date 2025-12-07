Младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал, какие задачи Кремль ставит своим силам в этом районе. Он отметил, что эти намерения напрямую связаны с планами России по дальнейшему продвижению вглубь Донецкой области.

Как россияне хотят использовать леса возле Лимана и Святогорска?

Василий Денисюк рассказал, что одной из главных целей врага на Лиманском направлении является выход к вечнозеленым лесам Лимана и Святогорска. Он напомнил, что это хвойные массивы, которые не опадают зимой и могут стать естественным укрытием для российских подразделений.

Эти леса являются прекрасным прикрытием, чтобы вести там боевые действия и обустраивать позиции для средств поражения,

– объяснил младший сержант 66-й бригады.

По его словам, противник, имея численное преимущество, рассчитывает после выхода к этой местности распылить малые пехотные группы вдоль всего направления. Именно это делает район лесов одной из ключевых тактических целей для оккупантов.

Имея огромное численное преимущество, противник делает ставку на то, что, добравшись до этих лесов, он сможет распылить свои силы буквально на все направление,

– добавил военный.

Денисюк отметил, что украинские подразделения делают все, чтобы не допустить такого развития событий. Это затрудняет реализацию планов врага на Лиманском отрезке фронта.

Кремль делает ставку на Лиманское направление

Младший сержант объяснил, что для России Лиманское направление имеет ключевое значение в планах дальнейшего наступления в Донецкой области.

Без захвата Лиманского направления и выхода на рубежи Северского Донца и Оскола россияне не будут иметь никаких шансов захватить крупнейшие агломерации свободной части Донбасса,

– подчеркнул Денисюк.

Он также отметил, что Покровский, Константиновский и Лиманский направления Кремль рассматривает как связанные между собой. Вместе они образуют единый сценарий, направленный на попытку захватить Донецкую область. Ситуация на этих участках остается напряженной, а российские силы и дальше пытаются продвигаться вперед.

Россияне пытались использовать туман и технику под Лиманом

Василий Денисюк рассказал, что в течение ноября российские подразделения часто использовали мотоциклы на Лиманском направлении. Враг пытался воспользоваться туманами, которые затрудняли работу украинских средств воздушной разведки, чтобы приблизиться к позициям обороны.

Ноябрь был очень туманным, и именно в эту погоду противник пытался воспользоваться условиями, чтобы незаметно проскочить на своих мотоциклах,

– объяснил младший сержант.

Он отметил, что это была сложная работа для украинских бойцов, ведь приходилось уничтожать как одиночных мотоциклистов, так и большие группы.

Это была очень сложная работа, самая большая группа – четыре мотоцикла с восемью мотоциклистами, которые одномоментно пытались проскочить мимо наших позиций,

– привел пример Денисюк.

Впервые за много месяцев на этом направлении также обнаружили и уничтожили вражеский бронетранспортер, пытавшийся воспользоваться плохой видимостью. Операторам батальона беспилотных систем "Мара" удалось вовремя навести FPV-дроны по цели вместе с экипажем, и замысел противника сорвался. Денисюк отметил, что из-за работы украинских сил обороны враг не может реализовать свои планы на Лиманском направлении.

