Як зауважив 24 Каналу публіцист, правозахисник Марк Фейгін, результат бойових дій досі непередбачуваний для Росії. Тож цілком ймовірно, що якби Путін міг відмотати час назад, то ніколи б не починав війну.

Дивіться також Зеленський розкрив ключову вимогу від США та Росії щодо закінчення війни

У чому фатально прорахувався Путін?

Зараз очільник Кремля переконує, що у Росії нібито не було іншого виходу, говорить про розширення НАТО й зростання загроз, але нічого з цього не є правдою. Якби у 2022 році Путін розумів, що йому чинитиме опір вся країна, а не 10%, як він розраховував, то не починав би вторгнення.

Я довго розмірковував, чому так сталося, адже Путін – це лише продукт радянської, пострадянської системи, член партії. У його уявленні Росія була такою великою, що ніхто не міг їй опиратися, особливо Україна, бо масштаби неспівмірні,

– підкреслив Марк Фейгін.

Російський диктатор не зрозумів, що часи сильно змінилися, розвал СРСР призвів до того, що на просторі колишнього Радянського Союзу виникли незалежні держави. Їхнє населення має за що воювати та що захищати, адже сформована національна свідомість.

"У Москві цього так і не зрозуміли, бо вважають розпад СРСР трагічною подією, незакономірним результатом. Але насправді це було очікувано. Всі імперії рухнули, добровільно відмовилися від своїх колоній, бо розуміли, що втримувати їх військовим шляхом нерозумно", – додав правозахисник.

Але Путін вирішив по-іншому й досі не прийняв, що час таких імперій давно минув. Народи хочуть жити окремо й ніякі угоди, грошові обіцянки не спрацюють, бо люди сприймають Росію як "тюрму народів". Очільник Кремля зайшов дуже далеко й тепер не знає, як зупинитися.

Зверніть увагу! Генерал армії США у відставці Девід Петреус зауважив, що попри бажання Путіна, Росія не зможе нескінченно поповнювати втрати. Уже зараз на фронті гине більше окупантів, ніж ворожа мобілізаційна система може набрати. Втім Путін розуміє, що не може зупинити війну, бо це обернеться серйозними проблемами для його режиму.

У Кремлі бояться, що після закінчення боїв населення почне підраховувати, чи вартували результати, витрачених ресурсів, життів людей. До того ж країна повністю ізольована, створено клас людей - ветеранів так званої "сво", якими неможливо керувати. Тому поки для режиму є лише один вихід – продовжувати воювати.

Що офіційно кажуть у Росії про завершення війни?