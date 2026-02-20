Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.
Що сказав Пєсков про переговори?
Пєсков під час розмови про продовження санкцій США заявив, що у Москви немає завищених очікувань щодо переговорного процесу з Вашингтоном. Він зауважив, що переговори дуже складні та розтягнуті за часом.
Путін планує провести оперативну нараду 20 лютого з постійними членами Ради безпеки.
Також, за словами Пєскова, як тільки буде досягнуто розуміння, Росія повідомить про наступний раунд переговорів щодо України.
Які ще заяви робив Пєсков про переговори?
Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що прорив у переговорах щодо України можливий лише за дотримання домовленостей, які нібито були досягнуті під час зустрічі в Анкориджі, при цьому деталі Москва розкривати не планує.
Однак, після переговорів у Женеві Пєсков заявив, що процес перебуває на стадії, яка не передбачає публічних коментарів, і відмовився розкривати деталі. Водночас його слова пролунали на тлі заяв очільника російської делегації Володимира Мединського про можливий новий раунд переговорів уже найближчим часом, що створило враження суперечностей у позиції Москви.
На відміну від стриманої риторики Кремля, Володимир Зеленський заявив про бажання провести наступну зустріч ще до кінця лютого. Така різниця в заявах може свідчити про навмисну тактику Кремля – зберігати невизначеність і залишати за собою вирішальне слово в переговорному процесі.