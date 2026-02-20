Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

Що сказав Пєсков про переговори?

Пєсков під час розмови про продовження санкцій США заявив, що у Москви немає завищених очікувань щодо переговорного процесу з Вашингтоном. Він зауважив, що переговори дуже складні та розтягнуті за часом.

Путін планує провести оперативну нараду 20 лютого з постійними членами Ради безпеки.

Також, за словами Пєскова, як тільки буде досягнуто розуміння, Росія повідомить про наступний раунд переговорів щодо України.

Які ще заяви робив Пєсков про переговори?

  • Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що прорив у переговорах щодо України можливий лише за дотримання домовленостей, які нібито були досягнуті під час зустрічі в Анкориджі, при цьому деталі Москва розкривати не планує.

  • Однак, після переговорів у Женеві Пєсков заявив, що процес перебуває на стадії, яка не передбачає публічних коментарів, і відмовився розкривати деталі. Водночас його слова пролунали на тлі заяв очільника російської делегації Володимира Мединського про можливий новий раунд переговорів уже найближчим часом, що створило враження суперечностей у позиції Москви.

  • На відміну від стриманої риторики Кремля, Володимир Зеленський заявив про бажання провести наступну зустріч ще до кінця лютого. Така різниця в заявах може свідчити про навмисну тактику Кремля – зберігати невизначеність і залишати за собою вирішальне слово в переговорному процесі.