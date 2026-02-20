Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

Читайте також Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна: що кажуть у Кремлі

Що сказав Пєсков про переговори?

Пєсков під час розмови про продовження санкцій США заявив, що у Москви немає завищених очікувань щодо переговорного процесу з Вашингтоном. Він зауважив, що переговори дуже складні та розтягнуті за часом.

Путін планує провести оперативну нараду 20 лютого з постійними членами Ради безпеки.

Також, за словами Пєскова, як тільки буде досягнуто розуміння, Росія повідомить про наступний раунд переговорів щодо України.

Які ще заяви робив Пєсков про переговори?