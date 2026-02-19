Про це повідомляє "Радіо Маяк" у своєму телеграм-каналі. Там назвали відповідь Пєскова дипломатичною.

Дивіться також Знаю Росію краще, ніж він Україну, – Зеленський потролив "історичні знання" Путіна

Що сказав Пєсков про переговори в Женеві?

Він послався на слова очільника російської делегації Володимира Мединського. Той днями сказав, що перемовини були складними, але діловими.

Нам зараз нема чого додати до тієї короткої, але місткої характеристики, яку дав наш головний переговорник Мединський. (...) Зараз поки, скажімо так, переговори йдуть на тій стадії, яка не має передбачати якесь публічне обговорення,

– висловився Пєсков.

Він додав, що Кремль не хоче і не буде вдаватися до подробиць. Так чиновник відповів на запитання, що було головною проблемою, яку обговорювали під час перемовин.

Також Пєсков заявив, що розмову Путіна і Трампа поки не планують. Коли буде новий раунд переговорів – у Кремлі поки "нема розуміння".

Журналісти російського РБК навели ще одну цитату Пєскова: "Кремль додатково проінформує про дату та місце наступних зустрічей по Україні, коли з'явиться конкретика".

Про закриту зустріч Мединського у Женеві з українською стороною, яку підтвердили в Умєрова, Пєсков прокоментував так: "Мединський же сказав, що переговори проводились у різних форматах. Це один із форматів спілкування. Щодо змісту ми не маємо наміру давати якусь інформацію".

Цікаво! Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу припустив, що Мединський, Умєров і Арахамія могли узгоджувати процедурні питання. Але він усе ж вважає: представники України мають пояснити публічно, в чому був сенс такої неформальної зустрічі з Мединським, яка тривала півтори години. І дивується, чому там не було Буданова.

Слова Пєскова суперечать словам Мединського

Адже сам Мединський, коротко виступаючи перед ЗМІ, анонсував новий раунд переговорів найближчим часом. Це був саме той виступ, де пролунали слова про складні, але ділові перемовини. Не може бути, щоб Пєсков не чув або забув ці слова – Мединський сказав буквально кілька речень.

До того ж Володимир Зеленський 18 лютого у вечірньому зверненні сказав: було би добре провести нову зустріч до кінця лютого.

Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона,

– висловився український президент.

Таким чином, заява Пєскова суперечить не тільки заяві Зеленського, але й самого Мединського. І це відбувається доволі часто, коли наступного дня після гучних заяв різних політиків Пєсков виходить з чимось зовсім іншим.

Він не присутній на переговорах і не може достеменно знати, про що йшлося в кулуарах. Імовірно, це робиться спеціально – щоб збентежити, змусити делегатів сумніватися в почутому та домовленостях, напустити "туману війни" та "стратегічної невизначеності".

Слід розуміти і те, що Пєсков говорить не сам. Він – речник Путіна та озвучує те, що йому наказав господар. Це може бути ще одним інструментом Путіна, який демонструє: те, що ви про щось домовилися, добре. Але останнє слово за мною і вирішувати буду я. Тобто робить усіх заручником однієї людини. Щось схоже відбувається, коли все різко змінюється після розмови Путіна і Трампа.