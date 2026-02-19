Про це йдеться в телеграм-каналі Володимира Зеленського. Прикметно, що гарант знову назвав л*йном "екскурси" росіян в історію.

Що сказав Зеленський про Путіна?

Президент назвав "історичні екскурси", які так полюбляє російський диктатор, затягуванням часу.

Мені не потрібні всі ці історичні балачки, щоб завершити цю війну й перейти до дипломатії. Тому що це лише тактика затягування часу. Я прочитав не менше історичних книжок, ніж Путін. І я багато чого навчився. Я знаю про його країну більше, ніж він знає про Україну. Просто тому, що я бував у Росії в багатьох містах. І знав там багато людей. Він ніколи не був в Україні стільки разів. Він був лише у великих містах. Я був у маленьких містах. Від півночі до півдня. Усюди. Я знаю їхній менталітет. Саме тому я не хочу витрачати час на всі ці речі,

– підкреслив він.

Довідка. Коли Володимир Зеленський ще працював у "95 кварталі", колектив був досить популярним у Росії. А тому коміки активно гастролювали по цій країні.

Гарант згадав і про свою можливу зустріч з Путіним.

"Це їхня справа. Вони вирішили мати таку систему. Росіяни вирішили змінити себе. Росіяни вирішили, що їм потрібен новий цар. Це їхній вибір. Але є питання безпеки. Є велика війна проти нас. Це наші життя. Єдине, про що я хочу говорити з ним, – це те, що, на мою думку, нам потрібно вирішити це успішно. Я маю на увазі швидко завершити цю війну. Саме тому я хочу говорити лише про такі речі", – сказав він.

Ці тези президент висловив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський назвав л*йном "історичні екскурси" Путіна: дивіться відео

Чому Зеленський почав так різко реагувати на "історії" від росіян?

Днями в інтерв'ю Axios Зеленський сказав "У нас немає часу на це л*йно", маючи на увазі участь Володимира Мединського в роботі мирної делегації з боку Росії. Доктор історичних наук і уродженець України Мединський дуже любить "козиряти" своїми знаннями, тож дозволив собі суперечливе твердження. Мовляв, Росія може воювати десятиліттями, як-от під час Північної війни зі Швецією, що тривала 21 рік.

Цікаво, що Мединського потролили і самі росіяни. Журналіст з пропагандистського каналу "Звезда" запитав помічника Путіна, чи були на перемовинах у Женеві "уроки історії". Той відмовчався. Згодом ЗМІ навели його "жарт", буцімто дійшли до хрещення Русі.

Раніше українські офіційні особи не так гостро коментували "історичні" заяви росіян. Імовірно, Київ вирішив більше не толерувати "особливості" своїх опонентів.

Зверніть увагу! Про те, що Мединський затягує час, 17 лютого написав журналіст Axios Барак Равід. У мережі його назвали людиною, близькою до Стіва Віткоффа, а отже і в США почали розуміти наміри Москви.

Чому росіяни постійно говорять про історію?

І Мединський, і сам Путін часто звертаються до історичних постатей на кшталт Петра Першого чи Катерини Другої. Таким чином вони намагаються провести паралелі з сучасністю та показати Росію сильним гравцем в усі часи.

До того ж і цар, і цариця, як прийнято говорити в Росії, "збирали землі" – тобто захоплювали та приєднувати чуже до своєї імперії. Звісно, Путін хоче вписати себе поміж імператорів, мовляв, я теж так роблю, я продовжувач їхньої справи.

Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції навіть сказав, що диктатор не живе в реальності, а "спілкується з царями".

Для росіян Україна "завжди" була частиною їхньої держави – що за Російської імперії, що за СРСР. Тож для них Путін "відновлює історичну справедливість", оскільки українці в 2014 році посміли обрати інший, не російський вектор розвитку. І були "покарані" за це війною. Таким чином, усі ці посилання на історію покликані тільки виправдати напад Росії на Україну – в дусі "діди воювали, ми теж будемо".