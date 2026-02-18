Таким чином Росія може спробувати виграти більше часу для окупантів на фронті. Про це український лідер розповів в інтерв'ю Axios.

Дивіться також Зеленський доручив команді у Женеві порушити питання щодо зустрічі із Путіним, – Axios

Що сказав Зеленський про Мединського?

Помічник російського диктатора Володимира Путіна, Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на тристоронніх переговорах у Женеві, відомий своїми, як зазначав Сергій Кислиця, довгими "псевдоісторичними екскурсами".

Наприклад, російський чиновник заявляв, що Москва "готова воювати вічно", посилаючись на війну зі Швецією, яка у XVIII столітті тривала 21 рік. На думку президента, Мединський любить згадувати про "історичне коріння" війни.

У нас немає часу на все це л**но. Тому ми повинні вирішувати і повинні завершити війну,

– заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, попередні переговори, які відбулися в Абу-Дабі, були більш продуктивними, тоді домовилися про механізм моніторингу припинення вогню за допомогою БпЛА під керівництвом США у разі його досягнення.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що попри прогрес "військової групи" на переговорах у Женеві 17 лютого, переговори в політичній групі "застрягли" через позиції вищезгаданого Володимира Мединського.

До слова, ще раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що у рамках переговорів у Швейцарії сторони обговорюватимуть ширший спектр питань порівняно з Абу-Дабі, зокрема, порушать територіальні питання.

Що відомо про переговори у Женеві?