Таким чином Росія може спробувати виграти більше часу для окупантів на фронті. Про це український лідер розповів в інтерв'ю Axios.
Що сказав Зеленський про Мединського?
Помічник російського диктатора Володимира Путіна, Володимир Мединський, який очолює російську делегацію на тристоронніх переговорах у Женеві, відомий своїми, як зазначав Сергій Кислиця, довгими "псевдоісторичними екскурсами".
Наприклад, російський чиновник заявляв, що Москва "готова воювати вічно", посилаючись на війну зі Швецією, яка у XVIII столітті тривала 21 рік. На думку президента, Мединський любить згадувати про "історичне коріння" війни.
У нас немає часу на все це л**но. Тому ми повинні вирішувати і повинні завершити війну,
– заявив Володимир Зеленський.
За словами президента, попередні переговори, які відбулися в Абу-Дабі, були більш продуктивними, тоді домовилися про механізм моніторингу припинення вогню за допомогою БпЛА під керівництвом США у разі його досягнення.
Видання з посиланням на джерела повідомляє, що попри прогрес "військової групи" на переговорах у Женеві 17 лютого, переговори в політичній групі "застрягли" через позиції вищезгаданого Володимира Мединського.
До слова, ще раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що у рамках переговорів у Швейцарії сторони обговорюватимуть ширший спектр питань порівняно з Абу-Дабі, зокрема, порушать територіальні питання.
Що відомо про переговори у Женеві?
До складу делегації України увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових.
Спецпосланець США Стів Віткофф після першого дня переговорів повідомив, що Україна та Росія домовилися передати інформацію своїм лідерам та продовжити роботу над досягненням угоди щодо закінчення війни.
Наступна зустріч почнеться в першій частині дня 18 лютого. Таку інформацію підтверджують і джерела російських медіа. Вони уточнюють, що мирні переговори почнуться орієнтовно о 10:00 ранку за київським часом.