Президент України визначив попередній склад переговорної групи. Про це повідомив очільник української делегації Рустем Умєров.
Хто представлятиме Україну у Женеві?
За словами Умєрова, разом із ним до складу делегацій увійдуть:
- Кирило Буданов – керівник Офісу президента,
- Андрій Гнатов – начальник Генштабу,
- Давид Арахамія – голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України,
- Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента,
- Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО.
Секретар РНБО пояснив, що командадля переговорів сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.
Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи,
– наголосив Умєров.