Президент України визначив попередній склад переговорної групи. Про це повідомив очільник української делегації Рустем Умєров.

Хто представлятиме Україну у Женеві?

За словами Умєрова, разом із ним до складу делегацій увійдуть:

Кирило Буданов – керівник Офісу президента,

Андрій Гнатов – начальник Генштабу,

Давид Арахамія – голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України,

Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента,

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО.

Секретар РНБО пояснив, що командадля переговорів сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.

Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи,

– наголосив Умєров.