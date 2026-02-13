Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Кремль використовує цю риторику як інструмент ядерного шантажу та політичного тиску на Захід. За його словами, це елемент системної стратегії Росії.

Чи є реальна загроза застосування "Орешніка"?

Вчора знову пролунала загроза можливого застосування "Орешніка" по всій території України, повідомлялося про ймовірні пуски з території Росії, однак ці дані не підтвердилися. Юрій Федоренко пояснив, що йдеться про ракету, яка є носієм ядерного заряду.

Нагадаємо: 12 лютого в Україні двічі оголошували загрозу застосування "Орешника", але підтверджених запусків не було. Майор ЗСУ Андрій Ткачук заявив, що тема ракети використовується як інструмент психологічного тиску, а не нова стратегія на фронті. За його словами, попередні застосування не дали військової переваги, а повноцінне бойове використання означало б ядерну ескалацію.

Саме через це Кремль намагається демонструвати здатність завдати удару не лише по Україні, а й по будь-якій європейській державі.

Це носій для ядерної зброї. Росія демонструє всьому цивілізованому світу, що має принципово новий засіб, який може доставити ядерний заряд не лише по території України, а й атакувати будь-яку європейську країну,

– наголосив Федоренко.

Сама поява таких повідомлень є частиною політичного тиску. Йдеться не стільки про реальний намір застосування, скільки про демонстрацію можливостей і створення атмосфери страху. Таким чином Росія намагається впливати на рішення західних столиць.

Це інструмент ядерного терору,

– зауважив він.

Водночас він переконаний, що у сучасному світі застосування ядерної зброї означало б взаємне знищення. Саме система глобального стримування робить подібний сценарій малоймовірним, навіть попри агресивну риторику Кремля.

Чому Росія не застосує ядерну зброю?

Питання можливого застосування ядерної зброї потрібно розглядати в контексті глобальної системи стримування. Після періоду холодної війни ядерні держави сформували механізм взаємної відповіді, який передбачає неминучий дзеркальний удар. Такий сценарій означав би катастрофу для всього людства.

У випадку ядерної загрози вмикається дзеркальна програма запуску ракетного озброєння, яка призведе до неминучої загибелі людської цивілізації,

– пояснив Федоренко.

За його словами, навіть якщо планета фізично збережеться, людська цивілізація може не пережити наслідків такої війни. Він навів приклад Чорнобильської зони, де природа поступово відновлюється, однак для людей наслідки були б фатальними. Саме усвідомлення цього стримує ядерні держави від реального застосування подібної зброї.

Навіть найбільш шизофренічний лідер тієї чи іншої країни навряд чи готовий до подібного сценарію,

– наголосив він.

Водночас він підкреслив, що сама демонстрація можливості застосування ядерної зброї залишається сильним політичним інструментом. Саме на цьому Кремль і будує свою стратегію тиску.

Справжня загроза для Європи

Росія діє за усталеною моделлю, використовуючи залякування як елемент стратегії. Йдеться не лише про інформаційний тиск, а й про спробу впливати на рішення західних партнерів. Зволікання із санкціями та військовою допомогою створює додаткові можливості для російської агресії.

Це стандартний підхід Російської недоімперії. Вони завжди так діяли в минулі періоди. Вони зараз діють через терор цивільний в першу чергу. І вони будуть діяти так в майбутньому, якщо світ не усвідомить всіх загроз і в моменті не допоможе Україні,

– наголосив Федоренко.

За його словами, реальна загроза для Європи полягає не стільки в самій ракеті, скільки у слабкості та нерішучості окремих держав. Збереження фінансово економічних зв'язків із Росією та затягування із жорсткими санкціями дає Кремлю ресурс для продовження війни. Чим довше партнери вагаються, тим більше Росія посилює свої спроможності.

Чим більше вони зволікають із санкціями і допомогою Україні, тим більше Росія набуває спроможності до прямих дій щодо країн Європейського Союзу,

– зауважив він.

Він підкреслив, що рішучість союзників прямо впливає на безпеку всього європейського простору. Саме системна підтримка України здатна зменшити ризики подальшої агресії. За його словами, першими під потенційним ударом можуть опинитися країни Балтії та Польща. Саме тому ці держави, попри обмежені ресурси, активно підтримують Україну як озброєнням, так і фінансово. Вони усвідомлюють, що стримування Росії на українській території є запорукою їхньої власної безпеки.

