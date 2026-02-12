Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що ситуацію не варто сприймати буквально. За його словами, за гучними заявами стоїть інша логіка, і вона більше пов'язана з внутрішніми проблемами Росії, ніж із реальним наміром застосувати цю зброю.

Москва знову лякає "Орешником"

Ткачук пояснив, що нинішні попередження про застосування "Орешника" варто сприймати без паніки. За його словами, Росія не отримує з цього жодної реальної військової переваги, а саму тему знову піднімає для залякування.

До уваги! "Орешник" – експериментальна балістична ракета, вперше застосована у листопаді 2024 року. Пуск здійснили з полігону "Капустин Яр" по Дніпру. За наявними даними, ракета не перебуває на озброєнні та має обмежену кількість одиниць. Під час удару використовувалися моноблоки без повноцінної бойової частини, що зменшило фактичні руйнування. Ймовірно, проєкт пов'язують із модернізацією ракет Р-26 "Рубеж" та "Ярс", а розробником називають Московський інститут теплотехніки.

Йдеться не про нову стратегію на фронті, а про спробу натиснути на суспільство і партнерів через гучну назву.

Я дуже скептично ставлюся до використання цієї зброї. Це елемент психологічного тиску на Україну і наших партнерів,

– зазначив майор ЗСУ.

У попередніх випадках застосування йшлося фактично про запуск носія без бойового заряду. Ефект досягався лише за рахунок кінетичної сили падіння великого уламка металу, а не через потужну вибухову частину, як у випадку з іншими типами ракет.

Вони використовують її як болванку – як демонстрацію сили. Це великий шмат металу, який падає з неба і створює ефект за рахунок кінетики, а не за рахунок бойового заряду,

– зазначив Ткачук.

Він підкреслив, що застосувати цю ракету як повноцінну бойову зброю Росія не може без переходу до ядерної ескалації. А на такий крок, за його словами, Кремль не готовий.

Використати її як бойову ракету Росія не може, бо це означало б ядерний удар. На це вони не підуть,

– пояснив Ткачук.

З економічної точки зору застосування "Орешника" також виглядає нелогічним. За його словами, значно дешевші ракети завдають більших руйнувань, тому реальна причина повернення до теми "Орешника" полягає не у військовій доцільності, а в інформаційно-психологічному впливі.

Росія не отримала бажаного ефекту

Кремль не досяг цілей, які ставив перед собою ані на фронті, ані під час енергетичних ударів. За його словами, атаки по інфраструктурі мали зламати українське суспільство і змусити його тиснути на владу щодо капітуляції. Натомість ефект виявився протилежним.

Вони не досягли тих результатів, яких хотіли своїм енерготерором,

– наголосив майор ЗСУ.

Він підкреслив, що замість страху російські удари викликають злість і готовність до спротиву. Це підтверджують і соціологічні спостереження, які показують зростання внутрішньої мобілізації українців під час атак.

Вони озлоблюють українців. Ненависть і готовність до спротиву тільки зростають,

– пояснив Ткачук.

За його словами, акцент робиться не тільки на Україну, скільки на західну аудиторію – мовляв, ця ракета здатна долетіти до європейських столиць. Саме цей меседж Кремль намагається транслювати.

Вони показують: дивіться, у нас є ракета, яка долетить до Лісабона чи Лондона. Тому будьте обережні,

– зазначив майор ЗСУ.

Тема "Орешника" – це спроба знову привернути увагу і показати силу там, де реальних успіхів немає. Така риторика спрямована на створення атмосфери невизначеності та страху серед партнерів України. Якщо не спрацювали удари по енергетиці і тиск на фронті, Москва переходить до гучних демонстрацій. І саме тому, на його думку, до подібних заяв варто ставитися тверезо, не підсилюючи ефект, на який і розраховує Кремль.

