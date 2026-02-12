Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Як посилити ефективність систем ППО?

Сирський наголосив, що робота систем ППО залежить від багатьох чинників: своєчасного постачання зброї, використання нових технологій, вдалого підбору кадрів і рішень, уміння швидко реагувати на нові виклики та відмови від застарілих бюрократичних практик.

Ворог щодня застосовує від 100 до 200 дронів, також атакує ракетами та авіацією. В той час ефективність роботи ППО зараз сягає близько 74%. Збільшити цей відсоток можуть тільки військові інновації.

В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі,

– написав Сирський.

Він заявив, що зараз триває комплекс заходів, щоб покращити ППО:

планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;

нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів;

відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.

Що Володимир Зеленський каже про роботу ППО?