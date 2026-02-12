Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что ситуацию не стоит воспринимать буквально. По его словам, за громкими заявлениями стоит другая логика, и она больше связана с внутренними проблемами России, чем с реальным намерением применить это оружие.

Москва снова пугает "Орешником"

Ткачук объяснил, что нынешние предупреждения о применении "Орешника" следует воспринимать без паники. По его словам, Россия не получает с этого никакого реального военного преимущества, а саму тему снова поднимает для запугивания.

Вниманию! "Орешник" – экспериментальная баллистическая ракета, впервые применена в ноябре 2024 года. Пуск осуществили с полигона "Капустин Яр" по Днепру. По имеющимся данным, ракета не состоит на вооружении и имеет ограниченное количество единиц. Во время удара использовались моноблоки без полноценной боевой части, что уменьшило фактические разрушения. Вероятно, проект связывают с модернизацией ракет Р-26 "Рубеж" и "Ярс", а разработчиком называют Московский институт теплотехники.

Речь идет не о новой стратегии на фронте, а о попытке надавить на общество и партнеров через громкое название.

Я очень скептически отношусь к использованию этого оружия. Это элемент психологического давления на Украину и наших партнеров,

– отметил майор ВСУ.

В предыдущих случаях применения речь шла фактически о запуске носителя без боевого заряда. Эффект достигался только за счет кинетической силы падения большого обломка металла, а не через мощную взрывную часть, как в случае с другими типами ракет.

Они используют ее как болванку – как демонстрацию силы. Это большой кусок металла, который падает с неба и создает эффект за счет кинетики, а не за счет боевого заряда,

– отметил Ткачук.

Он подчеркнул, что применить эту ракету как полноценное боевое оружие Россия не может без перехода к ядерной эскалации. А на такой шаг, по его словам, Кремль не готов.

Использовать ее как боевую ракету Россия не может, потому что это означало бы ядерный удар. На это они не пойдут,

– объяснил Ткачук.

С экономической точки зрения применение "Орешника" также выглядит нелогичным. По его словам, значительно дешевле ракеты наносят большие разрушения, поэтому реальная причина возвращения к теме "Орешника" заключается не в военной целесообразности, а в информационно-психологическом воздействии.

Россия не получила желаемого эффекта

Кремль не достиг целей, которые ставил перед собой ни на фронте, ни во время энергетических ударов. По его словам, атаки по инфраструктуре должны были сломать украинское общество и заставить его давить на власть по капитуляции. Вместо этого эффект оказался противоположным.

Они не достигли тех результатов, которых хотели своим энерготеррором,

– отметил майор ВСУ.

Он подчеркнул, что вместо страха российские удары вызывают злость и готовность к сопротивлению. Это подтверждают и социологические наблюдения, которые показывают рост внутренней мобилизации украинцев во время атак.

Они озлобляют украинцев. Ненависть и готовность к сопротивлению только растут,

– объяснил Ткачук.

По его словам, акцент делается не только на Украину, сколько на западную аудиторию – мол, эта ракета способна долететь до европейских столиц. Именно этот месседж Кремль пытается транслировать.

Они показывают: смотрите, у нас есть ракета, которая долетит до Лиссабона или Лондона. Поэтому будьте осторожны,

– отметил майор ВСУ.

Тема "Орешника" – это попытка снова привлечь внимание и показать силу там, где реальных успехов нет. Такая риторика направлена на создание атмосферы неопределенности и страха среди партнеров Украины. Если не сработали удары по энергетике и давление на фронте, Москва переходит к громким демонстрациям. И именно поэтому, по его мнению, к подобным заявлениям стоит относиться трезво, не усиливая эффект, на который и рассчитывает Кремль.

