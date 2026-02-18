Про таке поінформувала прессекретарка Рустема Умєрова Діана Давітян у коментарі для "РБК-Україна".

Коли почнуться перемовини та про що говоритимуть?

За словами речниці, зустріч почнеться в першій частині дня. Водночас таку інформацію підтверджують і джерела російських медіа. Вони уточнюють, що перемовини стартуватимуть близько 10:00 ранку за Києвом.

Повідомляється також, що консультації будуть проводити у воєнній та політичній групах.

24 Канал намагається отримати нові уточнення щодо перемовного процесу від речниці Рустема Умєрова. У разі отримання відповіді, – ми неодмінно повідомимо.

Нагадаємо також, що до складу української делегації увійшли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Вадим Скібіцький, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Давид Арахамія.

Американську сторону представляють Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл і Алекс Гринкевич. Делегацію Росії очолив Володимир Мединський.

Цікаво також, що напередодні до перемовин долучилися радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Як оцінюють попередній раунд переговорів?