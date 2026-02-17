До Женеви прибули радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Про це пише італійське видання La Stampa.

Дивіться також Українська делегація прибула на переговори з Росією та США: що відбувається в Женеві

Що відомо про участь Європи у переговорах в Женеві?

Представники чотирьох країн Європи стежать за перебігом переговорів. Очікується, що вони матимуть зустрічі з американською та українською делегаціями.

Українська сторона розраховує на зустріч із представниками Великої Британії, Німеччини та Франції, а можливо й США, за підсумками переговорів у Женеві. Про це повідомили Суспільному джерела в дипломатичних колах.

Нагадаємо, що на третій раунд переговорів американці прибули у розширеному складі делегації. До переговорників доєдналися міністр армії США Ден Дрісколл та командувач армії США у Європі Алекс Гринкевич.

Росія теж внесла зміни у склад своєї делегації. Зокрема, тепер її очолюватиме помічник Путіна Володимир Мединський. Під час першого і другого раунду перемовин в Абу-Дабі росіян представляв глава ГРУ Ігор Костюков.

Напередодні Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу заміни керівника російської делегації. На думку президента, це свідчить про намір Кремля затягнути час з ухваленням реальних рішень.

За даними росЗМІ, переговори у Женеві проходитимуть за 5 напрямками. Сторони обговорюватимуть територіальні, військові, політичні, економічні питання та аспекти безпеки.

До слова, перед переговорами Росія завдала чергового масованого удару по енергетиці України. Кремль хоче залякати Київ, аби той погодився на будь-яку мирну угоду. Тим часом Дональд Трамп, замість того, щоб засудити окупантів, пригрозив Україні. Він заявив, що їй краще швидше сісти за стіл переговорів.