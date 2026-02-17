Про це повідомила журналістка телеканалу CNN Гейлі Брітцкі з посиланням на свої джерела у своїй публікації у соцмережі Х.

Хто увійде до делегації США?

Гейлі Брітцкі 16 лютого з посиланням на джерела повідомила, що до складу американської команди у Женеві доєдналися міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл та командувач армією США у Європі Алекс Гринкевич.

Ми залишаємося оптимістами та з нетерпінням чекаємо на вирішення конфлікту,

– сказав співрозмовник.

Відомо, що Ден Дрісколл та Алекс Гринкевич не вперше долучаються до мирного процесу. Раніше вони брали участь у трьохсторонніх перемовинах в Абу-Дабі, а також у зустрічі української та американської делегації у Маямі.

До слова, речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Діана Давітян у коментарі журналістам повідомила, що переговори у Женеві, які очікуються вже 17 лютого розпочнуться орієнтовно в обідній час.

Довідково. Делегацію Росії очолить Володимир Мединський, а України – Рустем Умєров. Також з нашої сторони будуть присутні Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Що очікувати від переговорів?