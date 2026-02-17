Про це повідомила журналістка телеканалу CNN Гейлі Брітцкі з посиланням на свої джерела у своїй публікації у соцмережі Х.
Хто увійде до делегації США?
Гейлі Брітцкі 16 лютого з посиланням на джерела повідомила, що до складу американської команди у Женеві доєдналися міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл та командувач армією США у Європі Алекс Гринкевич.
Ми залишаємося оптимістами та з нетерпінням чекаємо на вирішення конфлікту,
– сказав співрозмовник.
Відомо, що Ден Дрісколл та Алекс Гринкевич не вперше долучаються до мирного процесу. Раніше вони брали участь у трьохсторонніх перемовинах в Абу-Дабі, а також у зустрічі української та американської делегації у Маямі.
До слова, речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Діана Давітян у коментарі журналістам повідомила, що переговори у Женеві, які очікуються вже 17 лютого розпочнуться орієнтовно в обідній час.
Довідково. Делегацію Росії очолить Володимир Мединський, а України – Рустем Умєров. Також з нашої сторони будуть присутні Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.
Що очікувати від переговорів?
Нагадаємо, у Швейцарії 17 – 18 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх мирних перемовин між Україною, Росією та США щодо припинення війни. Команда переговорників від України 16 лютого прибула до Женеви.
За даними Reuters, Дональд Трамп тисне на Київ та Москву, щоб якнайшвидше домовитися про мир. Але Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Вашингтон тисне на Київ більше та вимагає йти на поступки.
Сам Дональд Трамп нещодавно зазначив, що це будуть "дуже важливі переговори", до Женеви приїдуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Він додав, що Україні зараз якнайшвидше потрібно розпочинати діалог.