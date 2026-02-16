Про таке поінформував секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров.
Чого Україна очікує від перемовин у Женеві?
За словами Умєрова, порядок денний зустрічі вже погодили. Українська делегація готова до роботи.
Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру,
– наголосив Умєров.
Варто також зауважити, що з боку України в зустрічі братимуть участь:
- Кирило Буданов – керівник Офісу президента;
- Андрій Гнатов – начальник Генштабу;
- Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України;
- Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента;
- Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО.
Які заяви звучали щодо перемовин останнім часом?
За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, під час зустрічі сторони планують обговорити, зокрема, і територіальні питання. Він також наголосив, що Володимир Мединський очолюватиме російську делегацію на переговорах щодо України. До того ж, участь у перемовинах візьмуть заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГРУ Ігор Костюков та інші посадовці.
Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ініціативи президента Дональд Трамп, спрямовані на пошук шляхів завершення війни в Україні, викликають неочікувано критичну реакцію з боку частини міжнародної спільноти.
Водночас, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), під час переговорів у Женеві Росія може домагатися не лише територіальних поступок з боку України. Аналітики припускають, що Кремль прагне зміни політичного керівництва в Києві на більш лояльне до Москви та ослаблення української державності.