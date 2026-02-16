Про таке поінформував секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров.

Чого Україна очікує від перемовин у Женеві?

За словами Умєрова, порядок денний зустрічі вже погодили. Українська делегація готова до роботи.

Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру,
– наголосив Умєров.

Варто також зауважити, що з боку України в зустрічі братимуть участь:

  • Кирило Буданов – керівник Офісу президента;
  • Андрій Гнатов – начальник Генштабу;
  • Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України;
  • Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента;
  • Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО.

Які заяви звучали щодо перемовин останнім часом?

  • За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, під час зустрічі сторони планують обговорити, зокрема, і територіальні питання. Він також наголосив, що Володимир Мединський очолюватиме російську делегацію на переговорах щодо України. До того ж, участь у перемовинах візьмуть заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГРУ Ігор Костюков та інші посадовці.

  • Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ініціативи президента Дональд Трамп, спрямовані на пошук шляхів завершення війни в Україні, викликають неочікувано критичну реакцію з боку частини міжнародної спільноти.

  • Водночас, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), під час переговорів у Женеві Росія може домагатися не лише територіальних поступок з боку України. Аналітики припускають, що Кремль прагне зміни політичного керівництва в Києві на більш лояльне до Москви та ослаблення української державності.