Про таке поінформував секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров.

Актуально Не змушуємо підписувати угоду, – Рубіо назвав роль США в мирному процесі

Чого Україна очікує від перемовин у Женеві?

За словами Умєрова, порядок денний зустрічі вже погодили. Українська делегація готова до роботи.

Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру,

– наголосив Умєров.

Варто також зауважити, що з боку України в зустрічі братимуть участь:

Кирило Буданов – керівник Офісу президента;

Андрій Гнатов – начальник Генштабу;

Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України;

Сергій Кислиця – перший заступник керівника Офісу президента;

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР МО.

Які заяви звучали щодо перемовин останнім часом?