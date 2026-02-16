Об этом сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров.
Актуально Не заставляем подписывать соглашение, – Рубио назвал роль США в мирном процессе
Чего Украина ожидает от переговоров в Женеве?
По словам Умерова, повестку дня встречи уже согласовали. Украинская делегация готова к работе.
Ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по безопасности и гуманитарным вопросам – для продвижения к достойному и устойчивому миру,
– подчеркнул Умеров.
Стоит также заметить, что со стороны Украины во встрече будут участвовать:
- Кирилл Буданов – руководитель Офиса президента;
- Андрей Гнатов – начальник Генштаба;
- Давид Арахамия – председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины;
- Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса президента;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО.
Какие заявления звучали относительно переговоров в последнее время?
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время встречи стороны планируют обсудить, в частности, и территориальные вопросы. Он также отметил, что Владимир Мединский будет возглавлять российскую делегацию на переговорах по Украине. К тому же, участие в переговорах примут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель ГРУ Игорь Костюков и другие должностные лица.
Между тем государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что инициативы президента Дональд Трамп, направленные на поиск путей завершения войны в Украине, вызывают неожиданно критическую реакцию со стороны части международного сообщества.
В то же время, по оценкам Института изучения войны (ISW), во время переговоров в Женеве Россия может добиваться не только территориальных уступок со стороны Украины. Аналитики предполагают, что Кремль стремится к смене политического руководства в Киеве на более лояльное к Москве и ослабления украинской государственности.