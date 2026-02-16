Об этом сообщил секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров.

По словам Умерова, повестку дня встречи уже согласовали. Украинская делегация готова к работе.

Ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по безопасности и гуманитарным вопросам – для продвижения к достойному и устойчивому миру,

– подчеркнул Умеров.

Стоит также заметить, что со стороны Украины во встрече будут участвовать:

Кирилл Буданов – руководитель Офиса президента;

Андрей Гнатов – начальник Генштаба;

Давид Арахамия – председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины;

Сергей Кислица – первый заместитель руководителя Офиса президента;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МО.

Какие заявления звучали относительно переговоров в последнее время?