Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как Рубио высказался о попытках Трампа закончить войну в Украине?

Госсекретарь США заявил, что попытки президента США присоединиться к процессу мирного урегулирования войны в Украине встречают неожиданную критику со стороны части международного сообщества. По его словам, в мировой политике обычно инициативы лидеров, направленные на прекращение войн и установление мира, воспринимаются положительно.

Рубио отметил, что по его опыту в геополитике попытки президентов заниматься миротворческой деятельностью и прекращать войны обычно получают положительную реакцию. В то же время на этот раз, по причинам, которые ему самому до конца не понятны, инициативы по остановке войны вызывают критику.

Он добавил, что это одна из немногих войн, когда часть международного сообщества не поддерживает усилия по ее завершению, а наоборот – осуждает их.

Обычно, когда ты пытаешься закончить войну, международное сообщество аплодирует. Это одна из немногих войн, которые я видел, где тебя критикуют за то, что ты хочешь помочь ее завершить,

– подытожил Рубио.

Что ранее говорил Госсекретарь о войне России с Украиной?