Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие заметил, что не это Украина хотела услышать после всех раундов мирных переговоров. Также Рубио говорил о Европе.

О чем говорил Рубио?

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что есть хорошие и плохие новости. Хорошие новости заключаются в том, что удалось сузить количество вопросов, по которым ранее не было консенсуса. Плохие заключаются в том, что остался наиболее сложный вопрос – о готовности россиян завершать войну против Украины.

Мы пока не знаем, готовы ли они. Они, конечно, говорят, что готовы. Мы не знаем, на каких условиях они готовы завершать эту войну, сможем ли мы найти такой компромисс, который был бы приемлем и для Украины. В то же время мы будем продолжать тестировать желание России завершать эту войну,

– заявил чиновник.

По его словам, Штаты ввели дополнительные санкции против российской нефти, провели переговоры с Индией. В Нью-Дели пообещали прекратить покупать нефть России. Европа тоже приняла важные решения. Программа по финансированию военной помощи Украине PURL активно функционирует, в рамках которой американское оружие продается нашему государству.

Рубио добавил, что нужно выяснить, удастся ли завершать войну на таких условиях, при которых Украина сможет жить, и таких, которые примет Россия. Однако "уже достигли определенного прогресса".

На прошлой неделе впервые в переговорах приняли участие военные чиновники с обеих сторон. Переговоры продолжатся, но в другом составе. США будут делать все, чтобы завершить эту войну, в частности, вводя санкции против России.

Хотел бы еще раз отметить, что о переговорах мы все слышали. Он сказал, что еще не знает, хотят ли россияне мира. Очень странно, конечно. Это не то, что мы хотели бы услышать после недель, месяцев этих бесконечных переговоров, которые, наверное, уже продолжаются более года, с начала работы администрации президента Трампа,

– подчеркнул Даниэль Ткие.

Кроме того, Рубио говорил об общих ценностях и происхождении американцев и европейцев. Он напомнил, что у него европейское происхождение.

