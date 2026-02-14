Заявление Рубио прозвучало на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Clash Report.

Что заявил Рубио о поддержке Украины?

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не поставляют оружие России и не вводят санкции против Украины, зато оказывают военную помощь Киеву и вводят ограничения именно против Москвы.

В то же время Рубио выразил сомнение, что Россия действительно стремится завершить войну, отметив, что в США не уверены в серьезности намерений Кремля и условиях возможного прекращения боевых действий. По его словам, Вашингтон продолжает проверять готовность сторон к переговорам и уже ввел дополнительные санкции против российской нефти, а также сообщил о новых запланированных встречах военных представителей Украины и России.

Напомним! Вечером 14 февраля в Мюнхене должна состояться свстреча Марко Рубио с Владимиром Зеленский.

Что известно о поддержке США в войне с Украиной?