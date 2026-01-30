Что происходит с энергетической помощью Украины для США?

Об этом говорят источники, которые знакомы с ситуацией, пишет Reuters.

Средства изначально планировали направить на помощь Украине с импортом сжиженного природного газа и для восстановления энергетической инфраструктуры. USAID еще при администрации Джо Байдена сообщило Конгрессу о намерении выплатить по меньшей мере часть этих средств.

Но после того, как USAID "фактически было свернуто" в первые недели администрации Дональда Трампа, часть средств оказалась в "бюрократическом вакууме". Некоторые представители администрации выступают за то, чтобы Государственный департамент (он сейчас занимается тем, что осталось от USAID) осуществил выплату этих средств.

Другие же настаивают на привлечении Корпорации по финансированию развития. Это ранее малоизвестное федеральное агентство, которое будет играть важную роль в восстановлении Украины.

Администрация Трампа ранее уже приостанавливала или задерживала помощь Украине. В частности США несколько раз временно останавливали поставки военной помощи. Но на этот раз задержка с энергетической помощью выглядит именно следствием бюрократической путаницы и внутренних споров.

Заблокирована помощь – источники оценили ее примерно в 250 миллионов долларов – вызвала негативные эмоции в последние недели на фоне проблем в энергетике Украины из-за похолодания и российских обстрелов. Один из источников отметил, что помощники на Капитолийском холме знают о заблокированных средствах и пытаются получить дополнительную информацию.

Украинский чиновник сказал, что Киев также об этом знает, но боится поднимать тему, чтобы не спровоцировать дипломатических осложнений. Офис по управлению и бюджету Белого дома, вероятно, имея в виду критический отчет генерального инспектора USAID, предположил, что средства на энергетическую помощь ранее могли использоваться ненадлежащим образом.

Поддержка энергетического сектора Украины со стороны администрации Байдена была провальной. Мы имеем отчет генерального инспектора USAID, который показывает, что подрядчики в Украине, вероятно, потеряли миллионы долларов в виде энергетических продуктов из-за отсутствия надзора, коррупцию, кражи и тому подобное,

– говорится в электронном письме спикера.

Масштабные изменения в федеральной бюрократии, введены администрацией Трампа, усложнили усилия США по распределению помощи союзникам. Фактическая ликвидация USAID, например, вызвала путаницу относительно того, как и когда выплачивать средства.

Кроме того, Совет национальной безопасности был существенно сокращен. Кроме этого, энергетическая помощь Украине давно поступает медленно из-за опасений относительно распространенной коррупции в энергетическом секторе страны.

Украинские чиновники сообщили иностранным дипломатам в Киеве в последние дни, что все основные энергетические объекты страны были "повреждены или разрушены". Указано, что есть около 675 миллионов евро (807 миллионов долларов) непрофинансированных потребностей в сфере энергетики.

Напомним, что несмотря на задержку поддержки от США, Украине помогли уже более 17 стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига 19 января.

17 стран и ЕС предоставили Украине важную поддержку для стабилизации работы энергетического сектора,

– написал Сибига.

Он отметил, что каждый вклад – это реальная помощь для обеспечения тепла в общинах и противодействия российскому энергетическому террору.

Союзники предоставили мобильные котельные, генераторы, промышленные бойлеры, профинансировали энергетический сектор Украины и тому подобное.

Что известно о помощи от союзников?