Кто оказал помощь Украине?
Об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига, передает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
Каждый вклад – это реальная помощь для обеспечения тепла в общинах и противодействия российскому энергетическому террору,
– подчеркнул Сибига.
По состоянию на 19 января Украина с начала года получила сотни генераторов и другого оборудования:
- Италия
Начала передавать промышленные бойлеры, предназначенные для систем теплоснабжения. Украина получит около 80 единиц мощностью от 550 до 3 тысяч киловатт. Оборудование направят в общины, где централизованные системы теплоснабжения повреждены или разрушены.
- Бельгия
Федеральное агентство развития Enabel отправило украинцам 22 мобильные котельные. Также выделило три генератора, имеющих мощность 200 и 40 киловатт. Их получат Киев, Одесса и Фастов.
- Чехия
Украина получит партию генераторов от организации Post Bellum, которые передадут Киеву, Львову, Тернополю, Херсону, Днепру и Николаеву. К тому же организация "Человек в беде" привлекла дополнительное финансирование через Еврокомиссию, которое направят на энергопотребности украинцев.
- Румыния
Направила партию аккумуляторных станций ECOFLOW и дизельный генератор. Груз стоимостью около 20 тысяч евро предназначен для Сумщины.
- Болгария
Передала 17 генераторов различной мощности.
- Дания
Поддержку Киеву предоставила общественная организация Bevar Ukraine – генератор на 22 киловатта для больницы и промышленные источники бесперебойного питания мощностью 100 и 80 киловатт. Также она же направила два мощных генератора для Сумской области и планирует отправить еще два для Киевщины и Сумщины.
- Литва
Поддержала дополнительным энергетическим оборудованием, генераторами, компонентами для аварийных ремонтов и локальной генерации.
- Польша
Передала дизельные генераторы для критической инфраструктуры и объектов социальной сферы. Помощь выделила, в частности, дял столицы в рамках проекта "Тепло для Киева".
- Швейцария
Кантон Тургау планирует поставить 4 аварийные электрогенераторы средней мощности в ближайшее время.
- Молдова
Передала 14 генераторов. Их отправили для нужд Сумской области.
- Евросоюз
Одобрил передачу Украине 445 генераторов из запасов программы rescEU.
Также, по словам Сибиги, отдельные государства выделили финансовую поддержку Украине для обеспечения энергетического сектора, закупки оборудования и ресурсов.
- Норвегия – 200 миллионов долларов;
- Германия и Австрия – 60 миллионов евро;
- Великобритания – 20 миллионов фунтов.
Благодарен всем благотворителям и нашим партнерам, которые помогают нам пройти эту тяжелую зиму. Мы всегда будем помнить об этой искренней поддержке, о тепле ваших сердец в самое холодное время нашей истории
– подчеркнул глава МИД.
Куда направят оборудование от Италии?
Ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что помощь от Италии Украина получит в рамках реализация договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и итальянским премьером Джорджей Мелони.
Она будет предоставляться в два этапа. Первый – это 80 мощных бойлеров. Второй этап помощи рассчитан на следующие полгода и будет еще более масштабным.
В течение этого времени Украина получит еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 МВт. Оборудование будет направлено в общины, которые сегодня больше всего страдают от вражеских обстрелов,
– отметил Буданов.
Сейчас уже определено, куда отправят первое оборудование из Италии. По словам министра развития Алексея Кулебы, бойлеры направят:
- в Чернигов;
- Харьков;
- Херсон;
- Одессу;
- Запорожье;
- Сум;
- Николаева;
- Полтавы;
- Киева;
- и Донецкой области.
Какова ситуация в энергетике?
На фоне обострения ситуации в энергетической сфере из-за масштабных российских обстрелов Владимир Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве. Президент подчеркнул, что правительство должно максимально упростить все процедуры для подключения резервного энергетического оборудования к сетям, чтобы как можно быстрее восстанавливать подачу электроэнергии и тепла жителям города.
Между тем в ночь на 20 января Россия осуществила очередную массированную атаку по Киевской, Сумской, Харьковской, Ровенской, Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в ряде регионов были введены аварийные отключения света.
Параллельно Украина усиливает международное взаимодействие для поддержки энергосектора и готовит созыв так называемого "Энергетического Рамштайна". Министерство иностранных дел уже проводит переговоры с партнерами по увеличению их вклада в помощь украинской энергетике.