Хто надав допомогу Україні?
Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає 24 Канал з посиланням на МЗС України.
Кожен внесок – це реальна допомога для забезпечення тепла в громадах і протидії російському енергетичному терору,
– наголосив Сибіга.
Станом на 19 січня Україна від початку року отримала сотні генераторів та іншого обладнання:
- Італія
Розпочала передавати промислові бойлери, призначені для систем теплопостачання. Україна отримає близько 80 одиниць потужністю від 550 до 3 тисяч кіловатів. Обладнання направлять у громади, де централізовані системи теплопостачання пошкоджені чи зруйновані.
- Бельгія
Федеральне агентство розвитку Enabel відправило українцям 22 мобільні котельні. Також виділило три генератори, що мають потужність 200 та 40 кіловатів. Їх одержать Київ, Одеса та Фастів.
- Чехія
Україна отримає партію генераторів від організації Post Bellum, які передадуть Києву, Львову, Тернополю, Херсону, Дніпру та Миколаєву. До того ж організація "Людина в біді" залучила додаткове фінансування через Єврокомісію, яке спрямують на енергопотреби українців.
- Румунія
Направила партію акумуляторних станцій ECOFLOW та дизельний генератор. Вантаж вартістю близько 20 тисяч євро призначений для Сумщини.
- Болгарія
Передала 17 генераторів різної потужності.
- Данія
Підтримку Києву надала громадська організація Bevar Ukraine – генератор на 22 кіловати для лікарні та промислові джерела безперебійного живлення потужністю 100 та 80 кіловатів. Також вона ж направила два потужні генератори для Сумської області та планує відправити ще два для Київщини та Сумщини.
- Литва
Підтримала додатковим енергетичним обладнанням, генераторами, компонентами для аварійних ремонтів та локальної генерації.
- Польща
Передала дизельні генератори для критичної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери. Допомогу виділила, зокрема, дял столиці у рамках проєкту "Тепло для Києва".
- Швейцарія
Кантон Тургау планує поставити 4 аварійні електрогенератори середньої потужності найближчим часом.
- Молдова
Передала 14 генераторів. Їх відправили для потреб Сумської області.
- Євросоюз
Ухвалив передачу Україні 445 генераторів із запасів програми rescEU.
Також, за словами Сибіги, окремі держави виділили фінансову підтримку Україні для забезпечення енергетичного сектору, закупівлі обладнання та ресурсів.
- Норвегія – 200 мільйонів доларів;
- Німеччина та Австрія – 60 мільйонів євро;
- Велика Британія – 20 мільйонів фунтів.
Вдячний усім благодійникам і нашим партнерам, які допомагають нам пройти цю важку зиму. Ми завжди памʼятатимемо про цю щиру підтримку, про тепло ваших сердець в найхолодніший час нашої історії
– наголосив глава МЗС.
Куди спрямують обладнання від Італії?
Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що допомогу від Італії Україна отримає у рамках реалізація домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та італійською прем'єркою Джорджею Мелоні.
Вона надаватиметься у два етапи. Перший – це 80 потужних бойлерів. Другий етап допомоги розрахований на наступні пів року і буде ще масштабнішим.
Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів,
– зазначив Буданов.
Наразі вже визначено, куди відправлять перше обладнання з Італії. За словами міністра розвитку Олексія Кулеби, бойлери спрямують:
- до Чернігова;
- Харкова;
- Херсона;
- Одеси;
- Запоріжжя;
- Сум;
- Миколаєва;
- Полтави;
- Києва;
- та Донецької області.
Яка ситуація в енергетиці?
На тлі загострення ситуації в енергетичній сфері через масштабні російські обстріли Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в Києві. Президент наголосив, що уряд має максимально спростити всі процедури для підключення резервного енергетичного обладнання до мереж, щоб якнайшвидше відновлювати подачу електроенергії та тепла мешканцям міста.
Тим часом у ніч на 20 січня Росія здійснила чергову масовану атаку по Київській, Сумській, Харківській, Рівненській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через удари по енергетичній інфраструктурі в низці регіонів були запроваджені аварійні відключення світла.
Паралельно Україна посилює міжнародну взаємодію для підтримки енергосектору та готує скликання так званого "Енергетичного Рамштайну". Міністерство закордонних справ уже проводить переговори з партнерами щодо збільшення їхнього внеску в допомогу українській енергетиці.