Хто надав допомогу Україні?

Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Дивіться також Експрацівник СБУ назвав 5 цілей, яких прагнуть досягти росіяни ударами по енергосистемі

Кожен внесок – це реальна допомога для забезпечення тепла в громадах і протидії російському енергетичному терору,
– наголосив Сибіга.

Станом на 19 січня Україна від початку року отримала сотні генераторів та іншого обладнання:

  • Італія

Розпочала передавати промислові бойлери, призначені для систем теплопостачання. Україна отримає близько 80 одиниць потужністю від 550 до 3 тисяч кіловатів. Обладнання направлять у громади, де централізовані системи теплопостачання пошкоджені чи зруйновані.

  • Бельгія

Федеральне агентство розвитку Enabel відправило українцям 22 мобільні котельні. Також виділило три генератори, що мають потужність 200 та 40 кіловатів. Їх одержать Київ, Одеса та Фастів.

  • Чехія

Україна отримає партію генераторів від організації Post Bellum, які передадуть Києву, Львову, Тернополю, Херсону, Дніпру та Миколаєву. До того ж організація "Людина в біді" залучила додаткове фінансування через Єврокомісію, яке спрямують на енергопотреби українців.

  • Румунія

Направила партію акумуляторних станцій ECOFLOW та дизельний генератор. Вантаж вартістю близько 20 тисяч євро призначений для Сумщини.

  • Болгарія

Передала 17 генераторів різної потужності.

  • Данія

Підтримку Києву надала громадська організація Bevar Ukraine – генератор на 22 кіловати для лікарні та промислові джерела безперебійного живлення потужністю 100 та 80 кіловатів. Також вона ж направила два потужні генератори для Сумської області та планує відправити ще два для Київщини та Сумщини.

  • Литва

Підтримала додатковим енергетичним обладнанням, генераторами, компонентами для аварійних ремонтів та локальної генерації.

  • Польща

Передала дизельні генератори для критичної інфраструктури та об'єктів соціальної сфери. Допомогу виділила, зокрема, дял столиці у рамках проєкту "Тепло для Києва".

  • Швейцарія

Кантон Тургау планує поставити 4 аварійні електрогенератори середньої потужності найближчим часом.

  • Молдова

Передала 14 генераторів. Їх відправили для потреб Сумської області.

  • Євросоюз

Ухвалив передачу Україні 445 генераторів із запасів програми rescEU.

Також, за словами Сибіги, окремі держави виділили фінансову підтримку Україні для забезпечення енергетичного сектору, закупівлі обладнання та ресурсів.

  • Норвегія – 200 мільйонів доларів;
  • Німеччина та Австрія – 60 мільйонів євро;
  • Велика Британія – 20 мільйонів фунтів.

Вдячний усім благодійникам і нашим партнерам, які допомагають нам пройти цю важку зиму. Ми завжди памʼятатимемо про цю щиру підтримку, про тепло ваших сердець в найхолодніший час нашої історії
– наголосив глава МЗС.

Куди спрямують обладнання від Італії?

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що допомогу від Італії Україна отримає у рамках реалізація домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та італійською прем'єркою Джорджею Мелоні.

Вона надаватиметься у два етапи. Перший – це 80 потужних бойлерів. Другий етап допомоги розрахований на наступні пів року і буде ще масштабнішим.

Протягом цього часу Україна отримає ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання буде спрямоване в громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів,
– зазначив Буданов.

Наразі вже визначено, куди відправлять перше обладнання з Італії. За словами міністра розвитку Олексія Кулеби, бойлери спрямують:

  • до Чернігова;
  • Харкова;
  • Херсона;
  • Одеси;
  • Запоріжжя;
  • Сум;
  • Миколаєва;
  • Полтави;
  • Києва;
  • та Донецької області.

Яка ситуація в енергетиці?

  • На тлі загострення ситуації в енергетичній сфері через масштабні російські обстріли Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в Києві. Президент наголосив, що уряд має максимально спростити всі процедури для підключення резервного енергетичного обладнання до мереж, щоб якнайшвидше відновлювати подачу електроенергії та тепла мешканцям міста.

  • Тим часом у ніч на 20 січня Росія здійснила чергову масовану атаку по Київській, Сумській, Харківській, Рівненській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через удари по енергетичній інфраструктурі в низці регіонів були запроваджені аварійні відключення світла.

  • Паралельно Україна посилює міжнародну взаємодію для підтримки енергосектору та готує скликання так званого "Енергетичного Рамштайну". Міністерство закордонних справ уже проводить переговори з партнерами щодо збільшення їхнього внеску в допомогу українській енергетиці.