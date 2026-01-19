Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что Кремль также использует эти удары для канализации внутреннего недовольства россиян через имитацию "побед".

Пытается ли Россия спровоцировать социальный взрыв в Украине?

Российские атаки можно представить в виде пирамиды, где в основе лежит военная цель – это атаки на военнослужащих, места изготовления и хранения оружия, производственные мощности для дронов различных типов и других вооружений.

Россия атакует объекты, связанные с запасными частями, аккумуляторами, передатчиками и системами радиоэлектронной борьбы, поскольку без этого Украина не сможет противостоять натиску, что позволит им продвигаться и захватывать больше городов.

Второй уровень пирамиды – экономическая цель. Разрушаются объекты энергетики, газового хозяйства, склады, производственные мощности. Без изготовленной продукции нет экспорта и налогов в бюджет. А без бюджета мы не можем платить военным и финансировать производство вооружения,

– объяснил Ступак.

Третий уровень пирамиды – деморализация украинцев, где Россия рассчитывает, что уставшие от четырех лет войны, отсутствия электричества, тепла, Wi-Fi и нормальной жизни украинцы начнут требовать от президента Зеленского прекратить войну и отдать Донбасс.

Четвертый уровень пирамиды – провоцирование социального взрыва в Украине, когда украинцы или массово будут выезжать, или свергнут Зеленского с властью, чтобы Россия могла поставить на его место пророссийского лидера. Пятый, самый высокий уровень – канализация внутреннего общественного недовольства самой России из-за этих атак.

"Россияне жалуются на рост цен, но не вспоминают о том, что Starbucks, McDonald's ушли из России. Почему? Потому что после каждого обстрела Украины в сети появляются тысячи сообщений: "Ура, так и надо, давайте их в каменный век". Они закрывают внутренние проблемы радостью от ударов по Украине", – сказал Ступак.

Что известно о состоянии энергосистемы Украины?