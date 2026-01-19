Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Чего пытается достичь Россия?
В ISW обратили внимание, что российские войска, вероятно, готовятся нанести удары по подстанциям, обеспечивающих питание атомных электростанций.
В ГУР заявили, что цель России – отсоединить АЭС от энергосистемы Украины, оставив гражданское население без электричества и тепла.
По словам аналитиков, последние российские удары уже создавали угрозу для атомных электростанций, которые находятся под контролем Украины. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в течение последней недели (с 12 января) в результате боевых действий была повреждена критически важная электроподстанция Чернобыльской АЭС.
Кроме того, в МАГАТЭ зафиксировали активность или воздушную тревогу на всех пяти ядерных объектах Украины.
ISW продолжает оценивать, что Россия пытается разделить энергосеть Украины и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии,
– говорится в отчете.
Институт изучения войны также фиксировал сообщения о том, что российские войска наносят удары по энергосети Украины с целью разделения ее на две части по линии "восток – запад".
Какова сейчас ситуация в энергетике?
Сейчас самая сложная ситуация с энергетикой в Киеве и области (в частности в Белой Церкви, Василькове, Борисполе), на Харьковщине и Запорожье, в Днепре и области, а также на Черниговщине, Сумщине, Одесской области.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что до начала февраля не стоит надеяться на улучшение ситуации с электроснабжением.
По его словам, обстрелы будут продолжаться, поэтому нужно быть готовыми к чрезвычайно сложным механизмам подачи тепла и электрической энергии в домах.