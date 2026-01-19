Каково состояние энергосистемы в январе?

Ситуация в энергосистеме существенно ухудшилась за период осенне-зимних российских обстрелов, однако сохранила управляемость и целостность. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали эксперты по энергетике Геннадий Рябцев и Владимир Омельченко.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Проблема заключается в том, что многочисленные атаки и включения и отключения увеличивают аварийность сетей и систем. То есть, если сеть чинить более 100 раз, то на 121-й она может и отказать. И это та проблема, которую можно решить только созданием и присоединением к объединенной энергосистеме новых мощностей: мощностей генерации, передачи, распределения. Потому что просто восстановлением поврежденных тепловых электростанций заниматься недостаточно. Нужно еще и думать над тем, как развивать систему.

Как сообщил 18 января генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, в энергосистеме изменилась ситуация, поэтому Украина начинает жить по графикам по 4,5 – 5 очередей. Учитывая это отключения света могут длиться более 16 часов. В Киеве положение отличается в зависимости от района, наблюдают много случаев аварий в домах.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского известно, что электростанции страны могут обеспечить производство около 11 гигаватт электроэнергии, однако потребление выше и в середине января оно достигало 18 гигаватт.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Главное, что сохранилась система в целостном состоянии, что она не развалилась, не фрагментировалась. Генерацию отремонтировать очень трудно, потому что большие повреждения. Частично это компенсируется за счет импорта, но есть проблемы с передачей электрической энергии. Потому что Россия бьет и по передаче, повредила многие системы передачи электрической энергии. То есть сегодня есть дефицит мощности и сетевые ограничения, и они увеличились за последние два месяца значительным образом.

Как сообщили в Укрэнерго, 19 января потребление электроэнергии растет по сравнению с предыдущим рабочим днем 16 января. Причиной является усиление морозов в части областей. В то же время 18 января энергетики вынуждены были применить больший объем ограничений.

Обратите внимание! Как пишет КИЕВ24 со ссылкой на слова энергетического эксперта Украинского института будущего Святослава Игнатьева, при дефиците почти 7 гигаватт-часов и прогнозируемых сильных морозах в течение недели местами возможно отсутствие электроснабжения по 20 часов в сутки.

Почему в течение дня меняют графики отключений?

Графики отключений света меняют в течение суток, потому что это нужно для поддержания баланса в энергосистеме . К примеру, если потребление начинает расти или появляются новые повреждения из-за обстрелов, расписание обесточиваний приходится корректировать по несколько раз в день.

Где ухудшились проблемы с электроснабжением после последних обстрелов?

По данным Минэнерго, в ночь на 19 января Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. По состоянию на утро есть обесточивание потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях. Где позволяет ситуация с безопасностью, продолжается восстановление.

Сложной является ситуация в Киеве и области, где морозы вызывают дополнительную нагрузку на энергосистему. Графики почасовых отключений не действуют, а к прогнозируемым обесточиваний вернутся после стабилизации ситуации.

Атака на Одессу вызвала повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры. Также под ударом оказалась жилая, энергетическая и газовая инфраструктура в регионе. Из-за этих и предыдущих атак в области продолжаются сетевые ограничения .

. По итогам вечерней и утренней атак на Харьков есть разрушения критической инфраструктуры города и жилых домов.

Что делают для улучшения положения в энергосистеме?