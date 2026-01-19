Что известно об отключении света?

В частности должны реализовать проекты для улучшения передачи электроэнергии с запада Украины на восток, передает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Денис Шмыгаль Министр энергетики ля эффективного использования сгенерированной и импортируемой электроэнергии именно там, где в ней есть наибольшая потребность. Речь, как о ремонте, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная.

Также в Украине должны увеличить технические возможности для импорта электроэнергии. Шмыгаль отметил, что ожидают быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с Евросоюзом.

Правительство стремится в частности уменьшить количество отчетности и бюрократии, через уже внедренные цифровые программы и инструменты, для ускорения принятия эффективных антикризисных решений.

Совместно с Государственной специальной службой транспорта отработать подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах приближенных к линии фронта. Отдельно проработать защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ и ПВО,

– написал Денис Шмыгаль.

Министр энергетики отметил: необходимо максимально упростить подключение всей распределенной генерации. Речь идет о когенерационные установки и мощные генераторы. Более того, украинская энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего – в наиболее энергодефицитных регионах.

Важно! Для энергосистемы Украины важен каждый мегаватт – это касается как возвращения в работу поврежденных энергообъектов, так и введения в эксплуатацию новых генерационных мощностей.

Что еще известно о ситуации со светом в столице?

В Киев уже направляются дополнительные источники генерации – это быстрые решения для обеспечения тепла и электроэнергии в критических точках. Об этом сообщил рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Кроме этого, есть договоренности с нашими постоянными партнерами GIZ и UNDP о дополнительных когенерационных установках для Киева,

– отметил Кулеба.

Более того, ближайшее время Украина получит из Италии около 80 единиц промышленных бойлеров – их мощность от 550 до 3000 киловатт. Оборудование будет передано в Чернигов, Николаева, Херсона, Харькова, Сум, Запорожье, Одессы, Донецкой области, а также в Полтаву и Киев.

Обратите внимание! Параллельно правительство упрощает подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок.

