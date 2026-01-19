Що відомо про відключення світла?
Зокрема мають реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із заходу України на схід, передає 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.
Читайте також У кожному регіоні України будуть діяти жорсткі графіки: як вимикатимуть світло 19 січня
ля ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна.
Також в Україні повинні збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії. Шмигаль зазначив, що очікують швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з Євросоюзом.
Уряд прагне зокрема зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень.
Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО,
– написав Денис Шмигаль.
Міністр енергетики наголосив: необхідно максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Мова йде про когенераційні установки та потужні генератори. Ба більше, українська енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах.
Важливо! Для енергосистеми України важливий кожен мегават – це стосується як повернення в роботу пошкоджених енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей.
Що ще відомо про ситуацію зі світлом у столиці?
До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації – це швидкі рішення для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках. Про це повідомив розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Окрім цього, є домовленості з нашими постійними партнерами GIZ та UNDP про додаткові когенераційні установки для Києва,
– зазначив Кулеба.
Ба більше, найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів – їхня потужність від 550 до 3000 кіловатів. Обладнання буде передано до Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також до Полтави та Києва.
Зауважте! Паралельно уряд спрощує підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок.
Що ще відомо про події в Україні?
У четвер, 15 січня, споживання електроенергії в Україні становило близько 18 гігаватів. Але можливості системи – 11 гігаватів. Водночас відновлювальні роботи активно тривають.
У столиці дуже складна ситуація з опаленням, там залучені додатково 50 бригад з усієї країни. Щодо будинків без тепла – фактично по кожному з них у ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади.