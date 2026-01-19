Що відомо про відключення світла?

Зокрема мають реалізувати проєкти для покращення передачі електроенергії із заходу України на схід, передає 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Читайте також У кожному регіоні України будуть діяти жорсткі графіки: як вимикатимуть світло 19 січня

Денис Шмигаль Міністр енергетики ля ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба. Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна.

Також в Україні повинні збільшити технічні можливості для імпорту електроенергії. Шмигаль зазначив, що очікують швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з Євросоюзом.

Уряд прагне зокрема зменшити кількість звітності та бюрократії, через вже впроваджені цифрові програми та інструменти, для прискорення прийняття ефективних антикризових рішень.

Спільно з Державною спеціальною службою транспорту відпрацювати підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій у зонах наближених до лінії фронту. Окремо пропрацювати захист підстанцій, як спеціальними укриттями, так і РЕБ та ППО,

– написав Денис Шмигаль.

Міністр енергетики наголосив: необхідно максимально спростити підключення всієї розподіленої генерації. Мова йде про когенераційні установки та потужні генератори. Ба більше, українська енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, передусім – у найбільш енергодефіцитних регіонах.

Важливо! Для енергосистеми України важливий кожен мегават – це стосується як повернення в роботу пошкоджених енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей.

Що ще відомо про ситуацію зі світлом у столиці?

До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації – це швидкі рішення для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках. Про це повідомив розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Окрім цього, є домовленості з нашими постійними партнерами GIZ та UNDP про додаткові когенераційні установки для Києва,

– зазначив Кулеба.

Ба більше, найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів – їхня потужність від 550 до 3000 кіловатів. Обладнання буде передано до Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також до Полтави та Києва.

Зауважте! Паралельно уряд спрощує підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок.

