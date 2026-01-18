Що розказав Шмигаль про ситуацію з енергообладнанням?

Тому за це буде персональна відповідальність, пише 24 Канал з посиланням на міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Спрощуємо і прискорюємо підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Підключення, розгляд і погодження, а також отримання технічних умов — по 2 дні на кожен етап. Маємо позитивну динаміку облаштування розподіленої генерації.

У 2024 році ввели в експлуатацію 225 мегаватів потужності, а за 2025 рік – 762 мегаватів. Найкращі показники у Київщини, Волині, Прикарпаття, Черкащини та Харківщини.

Однак один з найгірших показників — у місті Києві. І це напряму впливає на ситуацію в столиці, яка є там станом на сьогодні. І якщо враховувати критичний стан енергетики, то таких темпів явно недостатньо.

Маємо ситуації, коли обладнання привезене, але через технічні затримки та неготовність документації його встановлення затягується. Це абсолютно неприпустимо. Буде персональна відповідальність. І будемо радикально прискорюватися,

– написав Шмигаль.

Зауважте! По когенерації є понад 250 установок введених в експлуатацію, і ще приблизно 200 установок на різних стадіях реалізації проєктів. По блочно-модульних котельнях – є 187 встановлених об’єктів.

Нагадаємо, що Росія, від початку цьогорічного опалювального сезону, здійснила 256 повітряних атак на енергооб’єкти та системи теплопостачання України. Про це розповіли у Службі безпеки України.

Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер росіяни цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.

Окупанти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях.

Важливо! Найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

Що ще відомо про ситуацію в Україні?