Що відомо про зарплати на ЧАЕС?

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі в соцмережах.

Є завдання в наших урядовців і щодо більшої підтримки колективу ЧАЕС,

– наголосив глава держави.

Річ у тім, що раніше співробітникам Чорнобильської АЕС обіцяли платити таку ж середню зарплату як на інших атомних станцій, що наразі працюють.

Однак під час обговорення роботи станції з'ясувалося, що працівники ЧАЕС отримують по факту набагато нижчі виплати. Ба більше, в деяких випадках вони більш як вдвічі менші.

Саме тому президент дав доручення Кабміну попрацювати над можливістю збільшити фінансування для підтримки робітників.

Яку позицію займає Міненерго?

У Міністерстві енергетики заявили, що питання оплати праці співробітників ЧАЕС опрацьовують. Зокрема, після урочистих заходів до сорокових роковин Чорнобильської трагедії, у зоні відчуження провели наради, пише Укрінформ.

Міністр енергетики Денис Шмигаль запевнив, що відомство вже провело необхідні розрахунки, після чого до Міністерства фінансів направили відповідне звернення.

Очільник Міненерго зауважив, що питання зарплат на ЧАЕС вже обговорювали як з прем'єркою, Юліє Свириденко, так і безпосередньо з Мінфіном. Фінансування планують затвердити додатково.

Визначилися з міністром фінансів і з прем’єр-міністеркою, що ці, скажімо так, додаткові кошти будуть виділені Міністерством фінансів і профінансовані. Зараз ми маємо цю роботу спільно зробити. І, звісно, людям (на ЧАЕС – 24 Канал) зарплату потрібно підтягнути,

– додав міністр.

Наразі, за словами Шмигаля, урядовцям вдалося домовитися, що працівникам ЧАЕС підвищать зарплати до рівня "Енергоатома".

Коли можуть підвищити зарплати?

У Мінфіні підтвердили, що отримали від Міненерго запит про додаткове фінансування оплати праці на Чорнобильській станції.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, тепер потрібно дочекатися перегляду бюджету.

Зараз будемо дивитися. Якщо бюджет буде прийнятий за основу у цілому, то будемо шукати внутрішні рішення. Якщо він піде на друге читання, ми будемо за рахунок правок ці рішення корегувати і вносити зміни до бюджету,

– пояснив Марченко.

Марченко сподівається, що вирішити всі питання щодо фінансування зарплат на ЧАЕС вдасться вже до червня.

Які нагороди отримали працівники ЧАЕС?

26 квітня Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, а також працівників станції, які продовжують забезпечувати її роботу під час повномасштабної війни.

Зокрема, президент нагородив фахівців, які брали участь у ліквідації наслідків російської атаки дрона по об’єкту "Укриття" 2025 році. Також відзнаки отримали працівники, які у 2022 році забезпечували функціонування станції в період окупації.

Серед нагороджених – керівник проєктів та програм інженерного центру ЧАЕС, який долучався до робіт зі зміцнення конструкцій об’єкта "Укриття", інженер цеху станції, який під час окупації у 2022 році керував ремонтною бригадою та забезпечував відновлення роботи обладнання, заступник начальника експлуатаційного цеху ОУ та НБК, який брав участь у ліквідації наслідків удару російського дрона в лютому 2025 року. тощо.