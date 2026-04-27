Так, президент нагородив тих, хто брав участь у ліквідації наслідків удару російського дрона по конфайнменту у 2025 році. Глава держави також відзначив працівників станції, які забезпечували її роботу в умовах окупації у 2022 році. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Кого нагородив Зеленський у Міжнародний день Чорнобиля?

Орден "За заслуги" І ступеня отримав керівник проєктів та програм інженерного центру ЧАЕС Олександр Новіков. Він брав участь у зміцненні конструкцій об'єкта "Укриття", щоб зменшити викиди радіоактивних матеріалів у довкілля. Роботи виконувалися в особливо важких умовах.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені:

Олександр Бєлобров , інженер цеху ЧАЕС. Під час російської окупації станції у 2022 році очолював ремонтну бригаду, яка усувала несправності обладнання, а також перевіряв стан об'єкта "Укриття" над четвертим енергоблоком.

, заступник начальника цеху експлуатації ОУ та НБК ЧАЕС. Брав участь у ліквідації наслідків удару російського дрона по конфайнменту в лютому 2025 року. Організував безпечну подачу води для рятувальників і роботу систем водовідведення у складних погодних умовах.

, начальник зміни цеху поводження з радіоактивними відходами ЧАЕС. Під час окупації у 2022 році забезпечував безпечну роботу систем водоочищення та сховищ. Завдяки його роботі цех безперебійно функціонував у складних умовах. Анатолій Чумак, директор Інституту клінічної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології. У перші два тижні після аварії очолював медичну службу в 30-кілометровій зоні, пізніше брав участь в евакуації та лікуванні постраждалих.

, начальник зміни цеху поводження з радіоактивними відходами ЧАЕС. Під час окупації у 2022 році забезпечував безпечну роботу систем водоочищення та сховищ. Завдяки його роботі цех безперебійно функціонував у складних умовах. Анатолій Чумак, директор Інституту клінічної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології. У перші два тижні після аварії очолював медичну службу в 30-кілометровій зоні, пізніше брав участь в евакуації та лікуванні постраждалих.

Орден "За мужність" ІІ ступеня отримав електрослюсар цеху теплової автоматики та вимірювань ЧАЕС Василь Сидоренко. 26 квітня 1986 року він брав участь у стабілізації четвертого енергоблока, розробив схему живлення насосів, ремонтував і обслуговував котли та газотурбінні установки після аварії.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджені:

Михайло Алєксєєнко , полковник внутрішньої служби у відставці. У 1986 році ліквідовував пожежу в кабельних тунелях ЧАЕС, яка загрожувала поширенням на третій енергоблок.

, начальник відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Хмельницькій області. Брав участь у ліквідації наслідків удару російського дрона по арці конфайнменту ЧАЕС, працював в умовах підвищеного радіаційного фону та негоди. Олександр Комаренко, командир відділення 11-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Київській області. У 2025 році на висоті 80 метрів ліквідовував наслідки удару дрона по арці конфайнменту. Завдяки його діям вдалося не допустити поширення вогню на кабельні шахти та загасити осередки тління у важкодоступних місцях.

, начальник відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Хмельницькій області. Брав участь у ліквідації наслідків удару російського дрона по арці конфайнменту ЧАЕС, працював в умовах підвищеного радіаційного фону та негоди. Олександр Комаренко, командир відділення 11-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Київській області. У 2025 році на висоті 80 метрів ліквідовував наслідки удару дрона по арці конфайнменту. Завдяки його діям вдалося не допустити поширення вогню на кабельні шахти та загасити осередки тління у важкодоступних місцях.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала працівниця відділу ДСП "Чорнобильська АЕС" Наталія Дячук. Під час окупації у березні-квітні 2022 року вона працювала в їдальні та забезпечувала харчування українських працівників, яких росіяни утримували в заручниках. Завдяки її роботі понад 200 людей змогли продовжити виконувати завдання в Зоні відчуження.

Зеленський вручає нагороди ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інших працівників / Фото Офіс президента

Росія вдарила по "Укриттю" на ЧАЕС у 2025 році

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Йдеться про новий безпечний конфайнмент 0 захисну арку, яка накриває зруйнований реактор і стримує поширення радіації.

Пожежу після влучання загасили. За словами президента Зеленського, радіаційний фон не підвищився, однак споруда зазнала суттєвих пошкоджень.

Глава держави заявив, що Росія є єдиною державою у світі, яка атакує такі об'єкти, захоплює території атомних станцій і веде бойові дії без огляду на наслідки.