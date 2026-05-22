Что известно о зарплатах на ЧАЭС?

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем заметке в соцсетях.

Смотрите также Привкус алюминия и липкие губы․ История ликвидатора аварии на ЧАЭС, который голыми руками сметал радиационную пыль

Есть задачи у наших чиновников и по большей поддержке коллектива ЧАЭС,

– подчеркнул глава государства.

Дело в том, что ранее сотрудникам Чернобыльской АЭС обещали платить такую же среднюю зарплату как на других атомных станций, что сейчас работают.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Однако при обсуждении работы станции выяснилось, что работники ЧАЭС получают по факту гораздо более низкие выплаты. Более того, в некоторых случаях они более чем вдвое меньше.

Именно поэтому президент дал поручение Кабмину поработать над возможностью увеличить финансирование для поддержки рабочих.

Какую позицию занимает Минэнерго?

В Министерстве энергетики заявили, что вопрос оплаты труда сотрудников ЧАЭС прорабатывают. В частности, после торжественных мероприятий к сороковой годовщине Чернобыльской трагедии, в зоне отчуждения провели совещания, пишет Укринформ.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заверил, что ведомство уже провело необходимые расчеты, после чего в Министерство финансов направили соответствующее обращение.

Глава Минэнерго отметил, что вопрос зарплат на ЧАЭС уже обсуждали как с премьером, Юлией Свириденко, так и непосредственно с Минфином. Финансирование планируют утвердить дополнительно.

Определились с министром финансов и с премьер-министром, что эти, скажем так, дополнительные средства будут выделены Министерством финансов и профинансированы. Сейчас мы должны эту работу совместно сделать. И, конечно, людям (на ЧАЭС – 24 Канал) зарплату нужно подтянуть,

– добавил министр.

Сейчас, по словам Шмыгаля, чиновникам удалось договориться, что работникам ЧАЭС повысят зарплаты до уровня "Энергоатома".

Когда могут повысить зарплаты?

В Минфине подтвердили, что получили от Минэнерго запрос о дополнительном финансировании оплаты труда на Чернобыльской станции.

По словам министра финансов Сергея Марченко, теперь нужно дождаться пересмотра бюджета.

Сейчас будем смотреть. Если бюджет будет принят за основу в целом, то будем искать внутренние решения. Если он пойдет на второе чтение, мы будем за счет правок эти решения корректировать и вносить изменения в бюджет,

– объяснил Марченко.

Марченко надеется, что решить все вопросы по финансированию зарплат на ЧАЭС удастся уже к июню.

Какие награды получили работники ЧАЭС?

26 апреля Владимир Зеленский отметил государственными наградами ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также работников станции, которые продолжают обеспечивать ее работу во время полномасштабной войны.

В частности, президент наградил специалистов, участвовавших в ликвидации последствий российской атаки дрона по объекту "Укрытие" 2025 году. Также награды получили работники, которые в 2022 году обеспечивали функционирование станции в период оккупации.

Среди награжденных – руководитель проектов и программ инженерного центра ЧАЭС, который участвовал в работах по укреплению конструкций объекта "Укрытие", инженер цеха станции, который во время оккупации в 2022 году руководил ремонтной бригадой и обеспечивал восстановление работы оборудования, заместитель начальника эксплуатационного цеха ОУ и НБК, который принимал участие в ликвидации последствий удара российского дрона в феврале 2025 года. и тому подобное.