Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что сказали в СБУ относительно вражеского удара по зданию ЦХОЯТ?

СБУ установила, что вооруженные силы России нанесли удар по объекту беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" в 02:05 часов 7 июня. Отдельные элементы дрона уже обнаружили на месте поражения.

В результате взрыва получили повреждения здания приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ,

– отметили спецслужбисты.

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В то же время в Службе безопасности убеждают, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища. Радиационный фон находится в норме, погибшие и раненые отсутствуют.

Последствия российского удара по зданию ЦХОЯТ возле ЧАЭС / Фото СБУ

Следователи Службы безопасности Украины сейчас принимают комплексные меры, чтобы найти и наказать причастных к этой атаке.

Что известно об атаке России на ядерный объект в зоне ЧАЭС?

В ночь на 7 июня российские войска атаковали беспилотником здание приема контейнеров на территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В результате удара на объекте вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Позже в сети обнародовали фото и видео последствий атаки. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия в очередной раз пытается запугать мир угрозой ядерной катастрофы.

На атаку отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что радиационный фон остается в пределах нормы, однако отметил циничность действий страны-агрессора.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инцидент вызывает серьезное беспокойство, поскольку удар произошел по объекту, содержащему значительные объемы ядерных материалов – они хранятся всего в нескольких метрах от пораженного здания.