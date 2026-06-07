Кадры разрушений, предоставленные Энергоатомом, показал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Что известно об атаке на ЧАЭС?

По данным Энергоатома, попадание дрона в площадку ЦХОЯТ произошло 7 июня в 02:10. В здании приема контейнеров произошло возгорание площадью около 40 квадратных метров, которое быстро ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

По словам руководителя ЦПИ, российские выдумки о якобы атаках на ЗАЭС завершились реальной атакой на ЧАЭС. И это уже не первый подобный случай.

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Снова попытки всех запугать ядерной катастрофой,

– подчеркнул Коваленко.

Важно отметить, что радиационный фон остается в норме. В компании заявили, что удар по ядерной инфраструктуре еще раз демонстрирует угрожающие действия страны-агрессорки и нарушение международных норм.



Удар по ЧАЭС / Фото со страницы Коваленка

Какая предыстория?

В конце мая Россия обвиняла Украину в якобы ударах дронами по объектам Запорожской АЭС. Аналитики ISW отметили, что подобные заявления используются в качестве информационного оправдания собственных атак. Со своей стороны МИД Украины и Силы обороны Юга опровергли обвинения россиян.

На фоне этого выступил и Дмитрий Медведев, заявив о возможном "ответе", в частности в виде ударов по украинским АЭС и даже по объектам в странах НАТО. Он также пригрозил потенциальными последствиями, подобными Чернобыльской катастрофе.