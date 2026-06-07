Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.

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Сколько вражеских дронов сбила ПВО ночью 7 июня?

Военные рассказали, что в ночь на 7 июня (с 18:00 6 июня) противник атаковал Украину 236 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений:

Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – Россия;

ТОТ Донецкой области и мыса Чауда, ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

– отметили Воздушные силы.



Работа ПВО ночью и утром 7 июня / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – резюмировали военные.

Напомним, в результате ночной атаки 7 июня пострадала Одесская область. В самой Одессе в результате обстрела произошло возгорание нежилого здания, а также был ранен человек, а в Черноморске повреждены жилые дома, газовую трубу, здание на территории храма и грузовые автомобили.